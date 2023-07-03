Yunan güçleri tekneyi bilerek alabora etmiş!

YUNANİSTAN açıklarında 14 Haziran'da batan göçmen teknesinden sağ kurtulmayı başaranlar anlattıklarıyla kan dondurdu. Çoğu Pakistan Suriye ve Mısır uyruklu 750 kadar kişinin olduğu tekneden 104 kişi sağ kurtulurken, 82 kurbanın cesedi bulunmuştu. Faciadan kurtulan Mısırlı bir görgü tanığı, "Yunan Sahil Güvenliği'nin bizi kurtaracağını sandık ama bunun yerine tekneyi batırdılar" dedi. Görgü tanığı, Yunan Sahil Güvenliği'nin Yunanistan kıyılarının 80 kilometre açığında, Akdeniz'in en derin yerlerinden birinde battığında, tekneyi çektiğini söyledi. Yunan makamları daha önce bu suçlamayı reddetti ve tekneye çıkıp, durumu incelemek istediklerinde bir ip bağlandığını, teknedekilerin bunu reddettiğini ve İtalya'ya gitmek istediklerini söylediklerini iddia etti.

YANDAN BAĞLADILAR

SAĞ kurtulan Suriyelilerden biri, "Tekneyi yandan bağladılar ve hızla hareket ettiler" dedi. Başka bir mülteci de Yunan makamlarının Yunan Sahil Güvenliği'nin tekneyi "nasıl kurtarmaya çalıştığı" konusunda medyayla konuşmamalarını istediğini, konuşurlarsa da Yunan Sahil Güvenliği'ni suçlamamaları gerektiğini söylediklerini belirtti. Mısırlıların yakınları, yolculuk için 4500 dolar ödediklerini söyledi.

İSPANYA'DA GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI: 51 ÖLÜ

KUZEY Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden düzensiz göçmen taşıyan bir botun batması sonucunda 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden Helena Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 göçmen hayatını kaybetmişti.