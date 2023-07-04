Büyükelçi Karagöz için Ankara’da veda töreni düzenlendi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün vefatı nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karagöz'ün ailesi ve çok sayıda büyükelçi katıldı. Bakan Fidan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI

KARAGÖZ'ÜN görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktığını dile getiren Fidan, "Ulanbator büyükelçiliği sırasında ata yurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisi iken, oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı" diye konuştu. Büyükelçi Karagöz'ün cenazesi, bugün İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YÜZERKEN FENALAŞMIŞTI

KARAGÖZ, 30 Haziran'da, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmıştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.