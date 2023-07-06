Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

Ortamın havasını bir anda değiştiren ve çoğunlukla hoş kokulu bir atmosfer yaratmak için başvurulan tütsüleri evinizde yakarak, tüm negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. İşte sizin için belirlediğimiz ve kolayca yapabileceğiniz tütsü çeşitleri...
ADAÇAYI TÜTSÜSÜ
Birkaç dal kurutulmuş adaçayını birbirine bağlayın ve ocakta yakarak evin içinde dolaştırın. Evin havası yavaş yavaş değişecek.
GÜL TÜTSÜSÜ
Gül tütsüsü: Kurutulmuş gül yapraklarını yakarak tütsü elde edebilirsin. Bu tütsü hem negatif enerjisi kovar hem de sevgi enerjisi verir.
LAVANTA TÜTSÜSÜ
Kurutulmuş lavanta dallarını birbirine bağla ve yak. Yorgunluk, uykusuzluk, depresyon ortadan kalkacak.
KAHVE TÜTSÜSÜ
1 çay kaşığı Türk kahvesini kuru bir şekilde kavurun. Bir kaba alın. İsterseniz çalışma masana koyabilirsin. Böylece daha iyi hissedeceksiniz.
DEFNE YAPRAĞI TÜTSÜSÜ
Birkaç tane kuru defne yaprağını bir tavada rengi değişene kadar ısıtın. Yapraklar gün boyunca tavada kalsın, evin enerjisi nötrlensin.