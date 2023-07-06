Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

Ortamın havasını bir anda değiştiren ve çoğunlukla hoş kokulu bir atmosfer yaratmak için başvurulan tütsüleri evinizde yakarak, tüm negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. İşte sizin için belirlediğimiz ve kolayca yapabileceğiniz tütsü çeşitleri...