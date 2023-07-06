  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak ister misiniz? İşte ruhunuza iyi gelecek, evinizi kötü enerjilerden arındıracak tütsü çeşitlerini sizler için derledik...

Ortamın havasını bir anda değiştiren ve çoğunlukla hoş kokulu bir atmosfer yaratmak için başvurulan tütsüleri evinizde yakarak, tüm negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. İşte sizin için belirlediğimiz ve kolayca yapabileceğiniz tütsü çeşitleri...

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

ADAÇAYI TÜTSÜSÜ

Birkaç dal kurutulmuş adaçayını birbirine bağlayın ve ocakta yakarak evin içinde dolaştırın. Evin havası yavaş yavaş değişecek.

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

GÜL TÜTSÜSÜ

Gül tütsüsü: Kurutulmuş gül yapraklarını yakarak tütsü elde edebilirsin. Bu tütsü hem negatif enerjisi kovar hem de sevgi enerjisi verir.

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

LAVANTA TÜTSÜSÜ

Kurutulmuş lavanta dallarını birbirine bağla ve yak. Yorgunluk, uykusuzluk, depresyon ortadan kalkacak.

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

KAHVE TÜTSÜSÜ

1 çay kaşığı Türk kahvesini kuru bir şekilde kavurun. Bir kaba alın. İsterseniz çalışma masana koyabilirsin. Böylece daha iyi hissedeceksiniz.

Evinizdeki negatif enerjiden kurtulmak için bu tütsüleri deneyin!

DEFNE YAPRAĞI TÜTSÜSÜ

Birkaç tane kuru defne yaprağını bir tavada rengi değişene kadar ısıtın. Yapraklar gün boyunca tavada kalsın, evin enerjisi nötrlensin.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA