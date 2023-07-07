Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. İki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra bir daha evinize gelmeyecektir.