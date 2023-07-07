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Haberler Yaşam Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerin içerisinde özellikle mutfaklarda karşılaşacağınız davetsiz misafirler yani karıncalardan kurtulmak için neler yapılmalı? İşte karıncıları evinizden uzaklaştıracak yöntemler...

Karıncalardan kurtulmak için uygulanan çok farklı yöntemler bulunuyor. Evdeki karıncalar özellikle mutfakta büyük problemlere neden oluyor.

Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

Karıncaları uzaklaştırmanın tek yolunun kimyasallardan geçtiği düşünülüyor. Ancak evde yapılan doğal karışımlar da karıncalardan kurtulmak için etkili çözümler arasında yer alıyor. İşte evinizdeki karıncalara uygulayabileceğiniz yöntemler...

Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi ile saf su karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz suyu karınca yuvalarına dökün. Karıncalar sirke kokusundan anında kaçacaktır.

Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

KAHVE

Türk kahvesinin telvesini dökmeyin. Karıncaların yuvası için ayırın. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.

Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirdiğinizde, portakaldan çıkan toksik maddeler karıncaları yok edecektir.

Evinizdeki davetsiz misafirleri uzaklaştıracak yöntemler!

PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. İki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra bir daha evinize gelmeyecektir.

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