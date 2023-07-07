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Haberler Yaşam ‘Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral ukulele çaldı, Emre Bey eşlik etti

Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral ukulele çaldı, Emre Bey eşlik etti

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı, Atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin başrol oyuncusu Buse Meral ukulele çaldı, bu keyifli anları partneri Emre Bey kayda aldı.

atv ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor.

‘Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral ukulele çaldı, Emre Bey eşlik etti

Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral dizide yer verilen Aşk adlı şarkıyı setten arta kalan zamanlarında hem söyledi hem de ukulelesiyle şarkıya eşlik etti.

‘Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral ukulele çaldı, Emre Bey eşlik etti

Yakışıklı partneri Emre Bey ise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

‘Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral ukulele çaldı, Emre Bey eşlik etti

Yakışıklı partneri Emre Bey ise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Set dışında da uyum içinde olan dizi oyuncuları Ordu'da diziden arda kalan zamanlarında keyifli zaman geçirmeyi ihmal etmiyor.

‘Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Buse Meral ukulele çaldı, Emre Bey eşlik etti

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşan vermem seni ellere 9 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle atv'de.

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