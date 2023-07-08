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Haberler Yaşam Üvey Anne 3. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne 3. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni dizilerinden Üvey Anne yayınlanan iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin meraklıları, Üvey Anne 3. bölüz izle, Üvey Anne 3. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 10 Temmuz Pazartesi günü yayınlanacak olan Üvey Anne'nin 3. bölümünde neler yaşanacak? Üvey Anne'nin 3. bölümüne ilişkin detaylar...

Üvey Anne 3. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya başlayan Üvey Anne, yayınlanan ilk iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

ÜVEY ANNE'NİN 3. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

3.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır.

Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan.

Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.

ÜVEY ANNE'N,N 2. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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