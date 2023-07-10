AFAD’dan ülke genelinde meydana gelen yağışlar hakkında açıklama

Ülke genelindeki yağışlar hakkında açıklama yapan AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 10 Temmuz 2023 tarihinde 13 ilde Turuncu Kod (Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak) uyarısı bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine Mesaj Formu ile bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı verilen 15 ilde yaşayan tüm vatandaşların başkanlık tarafından kısa mesaj ile bilgilendirildiği belirtilirken, turuncu uyarı verilen illerden periyodik olarak bilgilerin alındığı bildirildi.

Aşırı yağışlar sonucunda toplamda 2 bin 515 ihbar alındığı ifade edilirken, açıklamaya şöyle devam edildi:

"Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleri ile kurtarılmıştır. Zonguldak, Bartın ve Rize illerine AFAD Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Müdür, 4 Daire Başkanı ve 2 İl Müdürü çalışmaları koordine etmek amacıyla görevlendirilmiştir." Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde meydana gelen yağmurların il il bilançosu yer aldı.

BARTIN

"Yağışlar 8 Temmuz günü akşam saatlerinde tarihinde başlamış, Bartın Arıt Beldesine 201 kilogram, Amasra ilçesine 183 kilogram, Bartın Merkez'e 139 kilogram yağış düşmüştür. Bölgede yağışlar devam etmekte olup, 588 ihbar bildirilmiştir. İl genelinde 3 bin 333 personel, 80 motopomp, 170 iş makinesi, 4 çamur pompası, 13 dalgıç pompa, 1 helikopter, 156 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 adet mobil ikram aracı çalışmalara devam etmektedir. Bin 900 Jandarma personeli çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. DSİ'den 596 personel çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. 155 AFAD Gönüllüsü, 40 Yerel Destek Ekibi görevlendirilmiştir.

Aşırı yağışlar sonucunda olay bölgesine toplam 62 (JAK/SAK) personel görevlendirilmiştir. Merkezde ve Ulus ilçesinde toplam 61 yerleşim yerine enerji verilememektedir. İl genelinde 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve 32 farklı noktada heyelan meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Ekiplerce 126 vatandaşımız helikopter, bot ve iş makinaları ile kurtarılmıştır. Kurucaşile ilçesinde 3, Amasra ilçesinde 1 ve Merkez ilçede 25 kişi olmak üzere toplam 29 kişi tahliye edilmiştir. Kurucaşile ilçesinde tahliye edilen 3 kişi sosyal tesislerde misafir edilmektedir. Amasra tüneli geçici olarak kapatılmış, Bartın Abdipaşa yolu, İnkum Mugada yolu, İnkum - Karasu yolu kapatılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Bartın- Karabük yolu, Bartın- Zonguldak yolu ve Boğaz girişi İnkum yolu boğaz mevki ve Karasu yol ayrımından kapalı olduğu bilgisi alınmıştır. Toplam 51 konumda 29 hasar giderilmiş, 22 konumda ise çalışmalar devam etmektedir."

ZONGULDAK

"Yağışlar 8 Temmuz günü akşam saatlerinde tarihinde başlamış, Zonguldak Radar Sahasına 232,2 kilogram, Beycuma Beldesine 201,2 kilogram yağış düşmüştür. Alınan ihbar sayısı 890 olup gelen ihbarlara AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. Zonguldak Valiliği bünyesinde 348 araç, 5 bot ve bin 117 personel ile olay bölgesinde çalışmalara devam edilmektedir. Arama kurtarma ekipleri tarafından 7 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılmıştır. Devrek İlçesinde 98, Gökçebey ilçesinde 40 kişi olmak üzere toplam 138 kişi tahliye edilerek yurtlara yerleştirilmiştir. İl genelinde 9 bölgede çalışma yapılmış olup 4 bölgenin ulaşıma kapalı olduğu ve 5 bölgenin yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı bilgisi alınmıştır. Çaycuma-Bartın karayolu ulaşıma kapalıdır. İl Özel İdaresince 124 adet köyde 99 personel ve 45 iş makinası ile çalışma yapılmış olup 224 km köy yolu ve 12 adet köprü hasar görmüştür. Zonguldak Gökçebey ve Devrek Devlet Hastaneleri'nde yoğun yağışlar sonrası su baskını meydana geldiği, acil servislerin kullanım dışı kaldığı, tedavisi devam eden 7 kişinin başka hastanelere sevk edildiği bilgisi alınmıştır. 38 ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli bölgeye sevk edilmiştir. İl genelinde 1700 arılı kovan, 200 bin kanatlı hayvan, 8 büyükbaş hayvanın ve 2 bin adet sera ve 37 bin dekar ekili dikili alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir."

DÜZCE

"Düzce il genelinde dün sabahtan bu yana devam eden yoğun yağışlar sonrası Yığılca ilçesine 250,7 kilogram, Çilimli ilçesine 144 kilogram, Akçakoca ilçemizde 90,7 kilogram ve merkez ilçesine 98,2 kilogram yağış düşmüştür. Alınan ihbar sayısı 252 olup AFAD ve belediye ekiplerince müdahale edilmektedir. Merkezde 4 köy, Yığılca İlçesinde 15 köy olmak üzere 19 köyde elektrik kesintisi bulunmaktadır. Yığılca ilçesinde 24 köy yolu ulaşıma kapalıdır. Heyelan nedeniyle kapalı olan köy yollarında açma çalışmaları devam etmektedir. 96 tarım işçileri tahliye edilerek merkez KYK yurdunda misafir edilmekte olup, 474 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisi alınmıştır. Düzce ilinde alınan bilgiye göre toplam 397 personel ve 208 araç sahada çalışmaktadır."

ORDU

"İl genelinde aralıklarla devam eden kuvvetli yağmur sonucunda Fatsa ilçesinde 85,9 kilogram, Perşembe ilçesine 122 kilogram yağış düşmüştür. 8 Temmuz tarihinde Ordu ili Fatsa, Altınordu ve Merkez ilçelerinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir. İl genelinde 26 farklı bölgede heyelanın meydana geldiği, Ordu-Giresun Sahil Yolu'nun kapalı olduğu bilgisi alınmıştır. Alınan ihbar sayısı 601 olup ihbarlara AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Bölgede mahsur kalan 5 vatandaşımız kurtarılmıştır. Altınordu Merkezinde su basan işyerlerini temizlemek üzere toplam 85 personel sahada görev yapmaktadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi 822 personel ve 290 iş makinesi ile kırsal bölgelerde yol açma şehir merkezinde işyeri ve konutlardan su tahliyesi çalışmalarına devam etmektedir. Altınordu Belediyesi 261 personel ve 55 iş makinesi ile su tahliyesi, yol açma ve temizlik çalışmaları ve Karayolları 35 personel ve 18 iş makinesi ile kapanan yolların ulaşımının açılması için çalışmalara devam etmektedir. Defterdarlık 44 personel ile zarar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Dün itibarıyla 351'i işyeri, 32'si konut ve 35'i araç olmak üzere, toplam 418 zarar tespit yapılmıştır.

KASTAMONU

"112 çağrı merkezinden alınan bilgiye göre 52 ihbar alınmıştır. Aşırı yağışlar sonucu tedbir amaçlı Hacı Ahmet köyünde 4 ev, İnebolu Hayrioğlu köyünde 5 hanede yaşayan vatandaşlar yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Şenpazarilçesinde Azkalaycı köyünde 2 ve Korucak mahallesinde 2 ev tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup yaşanacak olumsuzluklara karşı iş makinaları bölgede bekletilmektedir. Sel, su baskını için Cide ilçesine Kastamonu AFAD, Ankara AFAD ve İzmir AFAD toplam 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü, 2 pick-up, 2 arama kurtarma aracı, 4 minibüs, 2 bot, 11 motopomp, 1 adet çamur pompası ve 1 adet dalgıç pompa ile ilçeye görevlendirilmiştir. Meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Cide ilçesi ana su hattı zarar görmüş olup ilçe merkezine içme suyu verilememektedir. Cide ilçesi Derebucağı köyü yolu ve Cide-Kurucaşile karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatılmıştır."

SAMSUN

"8 Temmuz'da Samsun ili Canik ilçesi ve Çarşamba ilçesinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir. Aşırı yağışlar sonucu Canik ilçesinde ev su baskını, Çarşamba ilçesinde selde kayıp olan vatandaşımızın cansız bedeni bulunmuştur. Alınan ihbar sayısı 4 olup ihbarlara Samsun İl AFAD (45 personel, 3 bot), İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Kapalı yol bulunmamaktadır. Elektrik kesintisi yaşanmamaktadır."

ARTVİN

"8 Temmuz tarihinde Artvin İl genelinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir. Aşırı yağışlar sonucu ev su baskınları meydana gelmiştir. Alınan ihbar sayısı 3 olup ihbarlara Artvin İl AFAD (5 personel, 2 bot), Van İl AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Olay bölgesine Van İl AFAD (5 personel, 2 dalgıç, 2 motopomp, 5 pompa 1 bot 1 araç) görevlendirilmiştir."

SİNOP

"Sinop il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Sinop İl AFAD (9 personel) Ankara İl AFAD (5 personel, 2 motopomp, 2 araç) görevlendirilmiştir."

GİRESUN

"Giresun ili Piraziz ilçesinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları, toprak kayması, kaya düşmesi ve mahsur kalmalar meydana gelmiştir. Alınan ihbar sayısı 5 olup belediye ekiplerince müdahale edilmektedir. Mahsur kalan 3 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarılmıştır."

BOLU

"Bolu il genelinde aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Alınan ihbar sayısı 77 olup ihbarlara AFAD ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Bolu Valiliği bünyesinde 138 araç, 4 motopomp ve 437 personel ile olay bölgesinde çalışmalara devam edilmektedir. 51 sel/su baskını, 30 mahsur kalma, 6 heyelan, 6 istinat duvarı çökmesi ve 2 trafik kazasına müdahale edilmiş olup ekipler sahada çalışmalarına devam etmektedir. Aşırı yağışlardan etkilenen 37 kişi yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Aşırı yağışlar sonucu Mengen-Pazarköy yolu ulaşıma kapanmıştır. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldığı bilgisi alınmıştır. Yeniçağ-Eskiçağ-Zonguldak yolu ulaşıma kapanmıştır. Aksaray İl AFAD'dan ve Niğde İl AFAD'dan personel ve motopomp görevlendirmesi yapılmıştır."

KARABÜK

"Karabük ili ve ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle 112 çağrı merkezine 26 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. An itibarıyla Yenice ilçesi Kayadibi Köyü Cami mevkiinde 3 vatandaşın yol çökmesi nedeniyle mahsur kaldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır. Gökçebey-Yenice yolunun sel hasarları nedeniyle trafiğe kapandığı bilgisi alınmıştır. Kayadibi köyünde su baskını olduğu olay bölgesine 1 AKT aracı ve 3 personel sevk edilmiş olup 3 evin tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

RİZE

"Rize il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize İl AFAD (57 personel, 1 bot) teyakkuz halinde beklemektedir."

TRABZON

"Trabzon ili ve ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle 112 çağrı merkezi tarafından 17 ihbar alındığı bilgisi alınmıştır. Trabzon il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Trabzon İl AFAD (22 personel, 1 bot) teyakkuz halinde beklemektedir. İl genelinde elektrik ve su kesintisi yaşanmamaktadır. Kapalı yol bulunmamaktadır."