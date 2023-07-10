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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya'dan iki ödül!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya'dan iki ödül!

İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Atv'nin dört sezon boyunca gündemden düşmeyen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, Sicilya'da 17. kez düzenlenen "Nations Awards-Thinking Green Taormina" ödül töreninde iki ödül aldı.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv'nin dört sezon boyunca gündemden düşmeyen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. İtalya ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla yayınlanan dizinin iki başrol oyuncusu Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, Sicilya'da 17. kez düzenlenen "Nations Awards-Thinking Green Taormina" ödül töreninde iki ödül aldı. İki oyuncu Sicilya'da antik tiyatroda gerçekleşen törende hayranlarının büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya’dan iki ödül!

Tims&B Productions'ın İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle yayınlanan dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'yla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alışık ve Altınbilek, Sicilya'da 17. kez düzenlenen "Nations Awards-Thinkingreen Taormina" ödül törenine katıldı. İki oyuncu, Toarmina'nın büyülü antik tiyatrosunda gerçekleşen tören alanına girer girmez hayranlarının tezahüratlarıyla karşılandı.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya’dan iki ödül!

Seyirciye İtalyanca selam veren ve Sicilya'da olduğu için ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Kerem Alışık sözlerine Türkçe devam etti ve 'Ülkemde yapılan dizilerin yurt dışındaki başarısı göğsümüzü kabartıyor. Dünyada beğeniyle izlenen bu başarılı projeleri yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya’dan iki ödül!

Alışık'ın 'Satın alınamayan şeyleri seviyorum, deniz gibi ay ışığı gibi, gökyüzü gibi, sevgi gibi... Sevginizden öpüyorum sizi!' sözleri büyük coşkuyla karşılandı.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya’dan iki ödül!

'Sicilya'nın etkileyici atmosferinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum' diyen Hilal Altınbilek ise dizideki karakterini de sahnede anarak 'Züleyha, güçlü karakteri ile oynadığım en güzel rollerden biriydi. Sayesinde sizlerle buluştum' diyerek seyirciyi selamladı. Tören çıkışında hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle iki oyuncu, oluşan izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı.

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