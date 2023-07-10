Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına İtalya’dan iki ödül!

Seyirciye İtalyanca selam veren ve Sicilya'da olduğu için ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Kerem Alışık sözlerine Türkçe devam etti ve 'Ülkemde yapılan dizilerin yurt dışındaki başarısı göğsümüzü kabartıyor. Dünyada beğeniyle izlenen bu başarılı projeleri yapmaya devam edeceğiz' dedi.