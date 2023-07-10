Kehribar taşı neye iyi gelir?

KEHRİBAR KOLYE NE İŞE YARAR?

Doğal taşların en çok tercih edilen kullanım şekilleri takılardır. Kolye, küpe, yüzük, bilezik ya da şahmeran gibi çeşitli şekillerde kullanılan doğal taşların insanlara pek çok açıdan fayda sağladığı düşünülür ve bu motivasyonla da sıklıkla tercih edilir. Kehribar da genellikle kolye ve bileklik olarak kullanılır. Kehribar kolye faydaları içerisinde kan dolaşımını hızlandırması olduğu bilinir. Kehribarın en nadir bulunan renklerinden birisi de mavi kehribardır. Kehribarın en eşsiz ve nadir taşlarından birisi olan mavi kehribarın gök enerjisine sahip olduğu düşünülür. Kehribar taşının ve kehribardan yapılmış eşyaların, rengine göre farklı özellikler gösterir. Kehribar kolyenin faydaları şu şekildedir: