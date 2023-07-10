Kehribar taşı neye iyi gelir?

KEHRİBAR KOLYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Kehribar, doğada kendi kendisine oluşan bir taştır. Günümüzden yaklaşık 50-100 milyon yıl öncesinde, ağaçların köklerindeki reçineler milyon yıllar sonrasında kehribara dönüşür. Ancak geçmişteki bu ağaçların soyları tükenmiştir. Kehribar doğada koyu kahveden süt rengine kadar geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Kehribar türleri içerisinde en zor bulunanı ve en değerlisi olanı beyaz kehribardır. Beyaz kehribar oldukça nadirdir ve kraliyet taşı olarak bilinir. Beyaz kehribar taşının içindeki hava kabarcıkları, taşın süt renginde olmasını sağlar. Her doğal taşın insanların hayatı, enerjisi, ruhu, aurası ve sağlığına birtakım etkisi bulunur. Bu nedenle günümüzde doğal taşlardan yapılmış kolyeler, küpeler, bilezikler ve yüzükler sıkça kullanılır. Şifacı olarak bilinen kehribar da genellikle insan sağlığına olan olumlu etkileri sayesinde tercih edilir. Kehribar ve kehribar kolye özellikleri: