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Haberler Yaşam Kehribar taşı neye iyi gelir?

Kehribar taşı neye iyi gelir?

Takı ve tespih yapımında kullanılan doğal taşlardan biri olan rengi ve şık görüntüsüyle dikkat çeken kehribar taşı neye iyi gelir? Kehribar taşı hangi hastalığı tedavi eder?

Baltık Denizi'nden çıkarılan kehribar günümüzde takı ve mücevherde en çok kullanılan taşlardan birisidir. Dünyada kehribar rezervlerinin neredeyse %90'ı Rusya'da Kaliningard Bölgesinde bulunur. Rusya dışında Ukrayna, İsveç, Romanya, Sicilya ve Hollanda'da da kehribar çıkartılır. Eski devirleri aydınlatmasıyla bilinen kehribar ayrıca "amber" adıyla da anılır.

Kehribar taşı neye iyi gelir?

KEHRİBAR KOLYE NE İŞE YARAR?

Doğal taşların en çok tercih edilen kullanım şekilleri takılardır. Kolye, küpe, yüzük, bilezik ya da şahmeran gibi çeşitli şekillerde kullanılan doğal taşların insanlara pek çok açıdan fayda sağladığı düşünülür ve bu motivasyonla da sıklıkla tercih edilir. Kehribar da genellikle kolye ve bileklik olarak kullanılır. Kehribar kolye faydaları içerisinde kan dolaşımını hızlandırması olduğu bilinir. Kehribarın en nadir bulunan renklerinden birisi de mavi kehribardır. Kehribarın en eşsiz ve nadir taşlarından birisi olan mavi kehribarın gök enerjisine sahip olduğu düşünülür. Kehribar taşının ve kehribardan yapılmış eşyaların, rengine göre farklı özellikler gösterir. Kehribar kolyenin faydaları şu şekildedir:

Kehribar taşı neye iyi gelir?

Kan dolaşımını hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ağrı giderici ve kesicidir.

Hamilelik döneminde kehribar kolye kullanmak, boğaz enfeksiyonlarına ve guatıra iyi gelir.

Hamilelik döneminde yaşanan solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Kehribar kolye kullanmak baş ağrısını, migreni ve diş ağrılarını dindirir.

Lohusalık döneminde depresyon sürecini olumlu etkiler.

Lohusalıkta kehribar kolye kullanmak gergin ve mutsuz ruh hâlini iyileştirir.

Bağırsak ve boşaltım sisteminin çalışmasını destekler, bu nedenle de sezaryen doğum yapacak anneler tarafından tercih edilir.

Kehribar taşı neye iyi gelir?

KEHRİBAR KOLYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Kehribar, doğada kendi kendisine oluşan bir taştır. Günümüzden yaklaşık 50-100 milyon yıl öncesinde, ağaçların köklerindeki reçineler milyon yıllar sonrasında kehribara dönüşür. Ancak geçmişteki bu ağaçların soyları tükenmiştir. Kehribar doğada koyu kahveden süt rengine kadar geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Kehribar türleri içerisinde en zor bulunanı ve en değerlisi olanı beyaz kehribardır. Beyaz kehribar oldukça nadirdir ve kraliyet taşı olarak bilinir. Beyaz kehribar taşının içindeki hava kabarcıkları, taşın süt renginde olmasını sağlar. Her doğal taşın insanların hayatı, enerjisi, ruhu, aurası ve sağlığına birtakım etkisi bulunur. Bu nedenle günümüzde doğal taşlardan yapılmış kolyeler, küpeler, bilezikler ve yüzükler sıkça kullanılır. Şifacı olarak bilinen kehribar da genellikle insan sağlığına olan olumlu etkileri sayesinde tercih edilir. Kehribar ve kehribar kolye özellikleri:

Kehribar taşı neye iyi gelir?

Enerjisini güneşten alır, taşıyan kişilere cesaret ve güven verir.

Güçlü bir koruma sağlar, takan kişiyi kötü enerjilerden korur.

Güneş enerjisi, kehribar taşını ve kolyesini taşıyan kişiye canlılık verir, daha iyimser olmasını sağlar.

Koruma özelliği sayesinde muska olarak da kullanılır.

Kişileri kötü ruhlardan, kötü enerjilerden korur.

Takan ve taşıyan kişilere yol göstericidir.

Yeşil kehribar, onu taşıyan kişiyi başarısızlıklardan korur, sakinleştirir ve daha huzurlu hissetmesini sağlar.

Mavi kehribar, onu taşıyan kişiyi göklerin enerjisiyle korur ve ruhunu dinlendirir.

Tiroit bezi rahatsızlıklarına iyi gelir, tiroit hastalarının kehribar kolye takması önerilir.

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