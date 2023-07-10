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Haberler Yaşam Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere yayınlanan 4. bölümüyle pazar akşamının galibi oldu.

Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

4.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi.

Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

Sevilen dizi, #Aşk etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

Dizinin bu haftaki bölümüne Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) romantik dansı damga vururken, sahne arkasında çalan Deniz Seki'nin "Aşk" şarkısı büyük beğeni topladı.

Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

Vermem Seni Ellere 4. bölümü ile reytinglerde %3,03 izlenme oranı ve %11,54 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

Pazar akşamının birincisi: Vermem Seni Ellere!

Vermem Snei Ellere her pazar Atv'de!

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