Belge ve fotoğraflarla halkın destansı direnişi

15 Temmuz 2016 tarihinde, Cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti bertaraf edilişinin yedinci yıldönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Çok Amaçlı Salon'da 13-16 Temmuz arasında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek.

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti, canı pahasına milli iradesine, istiklâline ve istikbaline sahip çıkarak tankların önünde durarak, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper ettiler. Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynadı.

BUGÜNE ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetine ait belgelerin, fotoğrafların sergileneceği "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" Turkuvaz Medya tarafından Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.

HER GÜN 9 SAAT AÇIK KALACAK

ÇOK çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğrafların ve Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içeriklerinin yer alacağı sergi her gün 10:00- 19:00 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde gezilebilecek.