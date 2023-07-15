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Haberler Yaşam Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni dizilerinden Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı dizi için arama motorlarında araştırma yapanlar, Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle, Vermem Seni Ellere 5. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 16 Temmuz Pazar günü yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere'nin 5. bölümünde neler yaşanacak? Vermem Seni Ellere'nin 5. bölümüne ilişikin detaylar...

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı Seni Ellere'nin 5. bölümü merak edilmeye başlandı.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere'nin 5. bölümünü izlemek için tıklayın...

5. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine. Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir.

Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

Vermem Seni Ellere'nin 4. bölümünü izlemek için tıklayın...

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