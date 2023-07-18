Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

Ali nazik yemeği ülkemizde genel olarak herkesin sevdiği lezzetli yemeklerden birisidir. Bazı yörelerde ali nazik yemeğine kıymalı ali nazik denilmektedir. Bazı yörelerde ise ali nazik kebabı denilmektedir. Farklı yörelerde farklı isimler almasına rağmen genel olarak aynı şekilde yapılmaktadır. Ortaya çıktığı yer Gaziantep olarak bilindiği için en çok Antep yöresinde şekillenmiştir ama Antep yöresi de Ali nazik yemeğini diğer yöreler gibi aynı şekilde yapmaktadır. Antep yöresinde daha çok etli ali nazik tarifi olarak bilinmektedir. İşte Ali nazik kebabı tarifi…