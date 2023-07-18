Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

ALİ NAZİK YANINA NE GİDER?

Ali nazik patlıcan ve kıyma ile yapılan bir yemek olduğu için yanına mercimek çorbası iyi gider.

Ali nazik yemeği ana yemek olduğu için yanına bulgur pilavı yaparak birlikte servis edebilirsiniz.

Ali nazik yemeğinin yanına giden diğer yemeklerden birisi de kızarmış tavuk butlarıdır. Fırında tavukları kızartarak pilavla birlikte nefis bir ziyafet şöleni verebilirsiniz.

Ali nazik yemeğinin yanında mantar sote de servis ederek misafirlerinizi memnun edebilirsiniz.

Ayrıca salata çeşitleri, mezeler, cacık da ali nazik yemeğinin vazgeçilmezlerindendir.

Ali nazik yemeğinin yanına tatlı olarak sütlü irmik tatlısı, tavukgöğsü, kazandibi, soslu muhallebili tatlılar yaparak menünüzü şekillendirebilirsiniz.