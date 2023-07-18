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Haberler Yaşam Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

Patlıcan ve etin birleşimiyle adeta bir lezzet şöleni yaşatan Ali nazik, düşünülenin aksine evde herkesin yapabileceği bir yemek. Peki Ali nazik nasıl yapılır? Ali nazik malzemeleri nelerdir? Ali nazik kebabı nasıl hazırlanır? Ali nazik kebabında kuzu kıyma mı kullanılır, kuşbaşı et mi? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi sizlerle...

Ali nazik yemeği ülkemizde genel olarak herkesin sevdiği lezzetli yemeklerden birisidir. Bazı yörelerde ali nazik yemeğine kıymalı ali nazik denilmektedir. Bazı yörelerde ise ali nazik kebabı denilmektedir. Farklı yörelerde farklı isimler almasına rağmen genel olarak aynı şekilde yapılmaktadır. Ortaya çıktığı yer Gaziantep olarak bilindiği için en çok Antep yöresinde şekillenmiştir ama Antep yöresi de Ali nazik yemeğini diğer yöreler gibi aynı şekilde yapmaktadır. Antep yöresinde daha çok etli ali nazik tarifi olarak bilinmektedir. İşte Ali nazik kebabı tarifi…

Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ

Patlıcan ve kıymanın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu yöresel lezzet için gerekli malzemeler:

400 gram orta yağlı kıyma

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

2 adet biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

Servis İçin:

2 adet kapya biber

2 adet köy biberi

1 avuç doğranmış maydanoz

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

1 kâse süzme yoğurt

5 adet patlıcan

1 çay kaşığı tuz

2 adet sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

ALİ NAZİK KEBABI HAZIRLANIŞI

1. Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin.

2. Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin.

3. Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin.

4. 1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

5. 1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın.

6. Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin.

7. Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin.

8. Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Evde Ali nazik nasıl yapılır? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz Ali nazik tarifi

ALİ NAZİK YANINA NE GİDER?

Ali nazik patlıcan ve kıyma ile yapılan bir yemek olduğu için yanına mercimek çorbası iyi gider.

Ali nazik yemeği ana yemek olduğu için yanına bulgur pilavı yaparak birlikte servis edebilirsiniz.

Ali nazik yemeğinin yanına giden diğer yemeklerden birisi de kızarmış tavuk butlarıdır. Fırında tavukları kızartarak pilavla birlikte nefis bir ziyafet şöleni verebilirsiniz.

Ali nazik yemeğinin yanında mantar sote de servis ederek misafirlerinizi memnun edebilirsiniz.

Ayrıca salata çeşitleri, mezeler, cacık da ali nazik yemeğinin vazgeçilmezlerindendir.

Ali nazik yemeğinin yanına tatlı olarak sütlü irmik tatlısı, tavukgöğsü, kazandibi, soslu muhallebili tatlılar yaparak menünüzü şekillendirebilirsiniz.

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