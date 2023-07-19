Muharrem ayında oruç tutulur mu? Muharrem ayının ilk gününde hangi ibadetler yapılır?

Muharrem ayı ibadetleri ve duaları tüm Müslüman camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır.
Muharrem ayı ibadetleri ve duaları tüm Müslüman camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır.
Kur'an'da kıymet verilen dört aydan biri olarak bilinen Muharrem ayında hangi dualar ve ibadetlerin yer alacağı araştırılıyor. Peki, Muharrem ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? Muharrem ayında neler yapılır?
MUHARREM NE DEMEK?
Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.
Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.
Muharrem kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir. Saldırıya maruz kalma dışında, savaşın haram olduğu aylardan bahsedilip Muharrem'le birlikte saygı gösterilmesi emredilmiştir.
MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Muharrem ayında günlerde namaz kılınmalıdır. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olunmalı, dünya işlerinden uzak durulmalıdır.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
NAMAZIN ARDINDAN 11 DEFA:
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.
ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER
Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.
Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;
"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."
Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.