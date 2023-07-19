Rusya’dan intikam saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde Rusya'ya karşı "terör eylemlerinin hazırlandığı" tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle intikam saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Odessa ve Mıkolayiv şehirlerindeki hedeflere saldırı yaptığını bildirdi.

EYLEM HAZIRLIĞI

Açıklamada, "Rus ordusu, Odessa şehri yakınlarında, Rusya Federasyonu'na yönelik insansız deniz araçlarıyla terör eylemlerinin hazırlanmakta olduğu tesislere ve onların üretildiği tersaneye denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı. Bunun dışında Mıkolayiv ve Odessa şehirlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri teçhizatına yakıt sağlayan yaklaşık 70 bin ton hacmindeki akaryakıt depolama tesislerinin yok edildiği kaydedilen açıklamada, "Planlanan tüm hedefler vuruldu. Yok edilen hedeflerde yangınlar ve patlamalar meydana geldi" değerlendirmesi yer aldı

'TERÖR SALDIRISI'

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, önceki gün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki adet insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

ZELENSKİY 'RUSYA'SIZ TAHIL KORİDORU TEKLİF ETTİ

RUSYA'NIN, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu açıklamasının ardında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ile Birleşmiş Milletler'e (BM) Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir" diye konuştu.

'HANGİ ÜLKE BU RİSKİ ALIR'

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna'nın "Rusya olmadan tahıl koridorunu sürdürme girişimi" hususunda açıklamalarda bulundu. Rusya'nın bulunmadığı tahıl koridorunda riskler olacağını belirterek, "Burada hangi ülkelerin bu riskleri almaya ne ölçüde hazır olduğunu söylemeye hazır değiliz" dedi.