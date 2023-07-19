Sanattan güç alıyor, besleniyorum

İzmir'de tıp eğitimi alan İrem Sezginer, 9 yaşındayken tanıştığı kemanıyla müzik tutkusunu da devam ettiriyor. İlkokul yıllarında çalmaya başladığı kemanıyla sahne alarak müzikseverlerle buluşan İrem Sezginer, "Çocukken hem doktor olmayı hem de çok iyi keman çalmayı hayal ederdim. Şu anda çocukluk hayallerimi yaşadığım için mutluyum" dedi.

Mozart Akademi Gençlik ve Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Sezginer, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürüyor. Sanatın her zaman büyük önem taşıdığını ve ailesinin desteğiyle küçük yaşlarından itibaren keman eğitimi aldığını ifade eden Sezginer, "Kesinlikle sanattan besleniyor, güç alıyorum" diye konuştu. Sezginer, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı kazanarak uzman hekim olmak istediğinidile getirdi.