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Haberler Yaşam Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

Yaz aylarında ortaya çıkan ve pek çok kişinin korkulu rüyası olan sivrisineklerden nasıl kurtulunur? İstenmeyen misafirler olan sivrisinekleri evinizden uzaklaştırmak için kimyasallar yerine bazı doğal yöntemler deneyebilirsiniz. Peki evinizdeki sivrisineklerden kurtulmak için neler yapmalı? Sivrisinekler nelerden hoşlanmaz? Sivrisineklerden nasıl kurtulunur? İşte sivrisinek kovucu doğal yöntemler sizlerle...

Yaz boyunca sinek sesi ve ısırmalarından korunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit! Evde hazırlayacağınız doğal sinek kovucular ile bu sorunu çözebilirsiniz.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

PORTAKAL YAĞI

Sinek kovmak için evde kullandığımız elektrikli aparatlara portakal yağından damlatabilirsiniz. Ön bölümde yer alan hazneye birkaç damla yeterli. Böylelikle kimyasallardan da uzak durabilirsiniz.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

FESLEĞEN

Sivrisinekler taze fesleğen kokusunu sevmezler bu yüzden evinizin çeşitli yerlerine birkaç fesleğen bitkisi koyabilirsiniz.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

BİBERİYE

Bahçe ve de balkonunuza sarımsak, biberiye, kadife çiçekleri ekerseniz kokusundan rahatsız olurlar ve kaçarlar.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

KAHVE

Sivrisinekleri kovmak için evde yapabileceğini en iyi doğal yöntemleri araştırdık. Malum, yaz mevsimiyle birlikte artan kara sinek ve sivri sinekleri evde barındırmamak için kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Ancak doğal yağlar da bu işi çözebilir. İşte en etkili sinek kovucu 4 doğal yöntem....Kuru kahve telvesi sivrisinekleri kovmak için en doğal yollardan biridir. Kahve içtiğiniz fincanın dibinde kalan telveleri biriktirin. Ancak telveleri metal bir kapta saklayın. Cam kavanozlarda biriktirmek kesinlikle yasak. Aksi takdirde cam çatlayabilir. Biriktirdiğini telveleri yakabilirsiniz. Hem eviniz mis gibi kahve kokar hem de geceleri sizi yatırmayan sineklerden kurtulmuş olursunuz.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

KARANFİL

Evinizin bazı bölgelerine karanfil demetleri asın böylece sinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

LİMON YAĞI

Limon yağını bir sprey şisesi içerisine 10-15 damla damlatarak vücudunuzda açık kalan yerlere sıkarak sürmeniz de sinekleri kovmanıza yardımcı olacaktır.

Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağını da sinek kovucu olarak kullanmanız mümkün. Tıpkı limon yağındaki gibi kullanımla sinek ısırıklarından korunabilirsiniz.

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