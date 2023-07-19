Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

Yaz boyunca sinek sesi ve ısırmalarından korunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit! Evde hazırlayacağınız doğal sinek kovucular ile bu sorunu çözebilirsiniz.
Yaz boyunca sinek sesi ve ısırmalarından korunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit! Evde hazırlayacağınız doğal sinek kovucular ile bu sorunu çözebilirsiniz.
PORTAKAL YAĞI
Sinek kovmak için evde kullandığımız elektrikli aparatlara portakal yağından damlatabilirsiniz. Ön bölümde yer alan hazneye birkaç damla yeterli. Böylelikle kimyasallardan da uzak durabilirsiniz.
FESLEĞEN
Sivrisinekler taze fesleğen kokusunu sevmezler bu yüzden evinizin çeşitli yerlerine birkaç fesleğen bitkisi koyabilirsiniz.
BİBERİYE
Bahçe ve de balkonunuza sarımsak, biberiye, kadife çiçekleri ekerseniz kokusundan rahatsız olurlar ve kaçarlar.
KAHVE
Sivrisinekleri kovmak için evde yapabileceğini en iyi doğal yöntemleri araştırdık. Malum, yaz mevsimiyle birlikte artan kara sinek ve sivri sinekleri evde barındırmamak için kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Ancak doğal yağlar da bu işi çözebilir. İşte en etkili sinek kovucu 4 doğal yöntem....Kuru kahve telvesi sivrisinekleri kovmak için en doğal yollardan biridir. Kahve içtiğiniz fincanın dibinde kalan telveleri biriktirin. Ancak telveleri metal bir kapta saklayın. Cam kavanozlarda biriktirmek kesinlikle yasak. Aksi takdirde cam çatlayabilir. Biriktirdiğini telveleri yakabilirsiniz. Hem eviniz mis gibi kahve kokar hem de geceleri sizi yatırmayan sineklerden kurtulmuş olursunuz.
KARANFİL
Evinizin bazı bölgelerine karanfil demetleri asın böylece sinekleri uzaklaştırabilirsiniz.
LİMON YAĞI
Limon yağını bir sprey şisesi içerisine 10-15 damla damlatarak vücudunuzda açık kalan yerlere sıkarak sürmeniz de sinekleri kovmanıza yardımcı olacaktır.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağını da sinek kovucu olarak kullanmanız mümkün. Tıpkı limon yağındaki gibi kullanımla sinek ısırıklarından korunabilirsiniz.