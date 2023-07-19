Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak! Bu doğal yöntemleri deneyin

KAHVE

Sivrisinekleri kovmak için evde yapabileceğini en iyi doğal yöntemleri araştırdık. Malum, yaz mevsimiyle birlikte artan kara sinek ve sivri sinekleri evde barındırmamak için kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Ancak doğal yağlar da bu işi çözebilir. İşte en etkili sinek kovucu 4 doğal yöntem....Kuru kahve telvesi sivrisinekleri kovmak için en doğal yollardan biridir. Kahve içtiğiniz fincanın dibinde kalan telveleri biriktirin. Ancak telveleri metal bir kapta saklayın. Cam kavanozlarda biriktirmek kesinlikle yasak. Aksi takdirde cam çatlayabilir. Biriktirdiğini telveleri yakabilirsiniz. Hem eviniz mis gibi kahve kokar hem de geceleri sizi yatırmayan sineklerden kurtulmuş olursunuz.