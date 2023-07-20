Emine Erdoğan Katara Camii’ni gezdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a Körfez Turu'nda eşlik eden eşi Emine Erdoğan Katar'da Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk camii tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Camii'ni (Mavi Mescid) gezdi.

'KADINLARIN ROLÜNÜN GÜLENDİRİLMESİ EVRENSEL BİR MESELE'

EMİNE Erdoğan, Abu Dabi'de Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesinin evrensel bir mesele olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.