Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Çok fazla deterjan kullanılması çamaşır makinesi malzemelerinin kazanda kalmasına ve zamanla kötü kokuların oluşmasına neden olur. Nem, kötü kokuya neden olan etkenlerden biridir. Çamaşır makinesinin her kullanımından sonra, kazanın ve lastiğin tamamen kuruması için kapağı açık bırakın. Bu, kötü etkilerin tekrar oluşmasını önleyecektir. Çamaşır makinesi kokusu nasıl giderilir? Boş bir halde çamaşır makinesini çalıştırmak kokunun gitmesini sağlayacaktır.
Bir bardak limon tuzunu yarım bardak sodyum bikarbonatla karıştırın ve deterjan gözüne koyun. Daha sonra makineyi çalıştırın. Elma sirkesi doğal bir temizleyicidir ve mantarları ve bakterileri öldürebilir. Çamaşır makinesinin lastik kısmını elma sirkesi ile temizlemek orada biriken bakterileri yok edecektir.