Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Bir bardak limon tuzunu yarım bardak sodyum bikarbonatla (karbonat tozu) karıştırın veya sadece limon tuzu ile yetinebilirsiniz. Karışımı deterjan çekmecesine ekleyin ve makineyi çalıştırın. Çamaşır makinesini temizlemek ve tortu veya hoş olmayan kokuların birikmesini önlemek için bu yöntemi ayda bir tekrarlayın

Birden fazla temizlik amaçlı kullanılan maddelerden biri olan limon tuzu, narenciye meyvelerinden elde edilen güçlü ve doğal bir temizleyicidir ve kireç, sabun artıkları ve çamaşır makinesinde oluşan tortuların giderilmesine yardımcı olur. Bakterileri yok eder ve aynı zamanda çamaşır makinesine yapışan hoş olmayan kokulardan da kurtulmayı sağlar.