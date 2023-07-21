Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

Evinizdeki, balkonunuzdaki veya bahçenizdeki bitkiler cansız mı gözüküyor? İşte bitkilerinize uygulayacağınız bu püf noktalar sayesinde eskisinden çok daha sağlıklı olacak...
Evinizdeki, balkonunuzdaki veya bahçenizdeki bitkiler cansız mı gözüküyor? İşte bitkilerinize uygulayacağınız bu püf noktalar sayesinde eskisinden çok daha sağlıklı olacak...
GÜBRE OLARAK KAHVE POSASI TERCİH EDİN
Her sabah kahve içerseniz, neden bu kahvenin telvesini dökmek yerine kullanmıyorsunuz? telveye bitkilerinizin toprağına dökün. Kahve asidiktir, bu nedenle toprağın asit seviyesini artıracaktır ve salyangoz ve karıncalar gibi istenmeyen zararlıları önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda pahalı gübrelere mükemmel bir alternatif!
DRENAJ İÇİN ÇAKIL KULLANIN
Bitkiniz için doğru miktarda suyu bulamıyorsanız, bitkiyi dikerken saksının tabanına çakıl taşları koyun. Çakıllar, sulandıktan sonra kabın tabanında toplanan sudan uzakta kalacak kökleri muhafaza edecektir.
YERİNİ DEĞİŞTİRMEYİN
Bitkileriniz için doğru yeri bulduğunuzdan emin olun. Ne kadar güneş ışığına ihtiyaç duyduklarını ve doğrudan ya da dolaylı olması gerekip gerekmediğini, başarılı bir bitki yetiştirme ortamı belirleyecektir.
KAYNATILMIŞ SU KULLANIN
Bazen musluklarımızdan gelen su bitkilerimiz için yeterli değildir. Bir dahaki sefere sebze veya yumurta kaynattığınız suyu boşa harcamayın! Su soğuduktan sonra bitkilerinize dökün. Gıdanın tüm besinlerini alacaklar ve suyu israf etmemiş olacaksınız.
KENDİNİZ SULAMA ŞİŞESİ OLUŞTURUN
Uzakta olduğunuz süre boyunca bitkilerinizle ilgilenmek için bir arkadaşınıza veya aile üyenize rica etmek zorunda değilsiniz. Plastik veya cam sise içine su doldurun. Şişenin ağzını toprağın içine sıkıştırarak ters bir şekilde yerleştirin. Bitkiniz suya ihtiyaç duyduğunda şişeden suyu çekecektir.
YAPRAKLARI TOZLU BIRAKMAYIN
Evinizin tozunu alırken bitkilerinizin yapraklarının da tozunu almayı unutmayın. Bitkiler, güneş ışığını enerjiye çevirmek için sadece yapraklarına ihtiyaç duymazlar. Aslında onlar da "nefes alıyor". Yaprakları çok tozlu hale gelirse oksijeni ememezler ve sağlıklı bir bitkinizi hastalıklı bir bitki haline getirirler.
DOĞRU TOPRAK SEÇİM
Farklı bitkilerin çok farklı ihtiyaçları vardır . Kaktüsler geleneksel ev çiçeklerinden çok daha seçici olabilirler. Sıcak, kuru ve çöl iklimlerinde geliştikçe, evinizde de bu tür şartlarda en iyisini yaparlar. İstediği toprak çok daha zayıf ve tipik bir bahçe toprağına kıyasla çok daha kurudur. En iyi sonucu almak için bu tür bitkiler için yapılmış bir toprak satın alın.