Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

DOĞRU TOPRAK SEÇİM

Farklı bitkilerin çok farklı ihtiyaçları vardır . Kaktüsler geleneksel ev çiçeklerinden çok daha seçici olabilirler. Sıcak, kuru ve çöl iklimlerinde geliştikçe, evinizde de bu tür şartlarda en iyisini yaparlar. İstediği toprak çok daha zayıf ve tipik bir bahçe toprağına kıyasla çok daha kurudur. En iyi sonucu almak için bu tür bitkiler için yapılmış bir toprak satın alın.