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Haberler Yaşam Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

Evde baktığınız bitkiler cansız ve solgun mu görünüyor? Bitkilerinizin daha sağlıklı olması için bu püf noktaları deneyebilirsiniz. İşte ev bitkilerini canlandırmak için denemeniz gereken püf noktalar...

Evinizdeki, balkonunuzdaki veya bahçenizdeki bitkiler cansız mı gözüküyor? İşte bitkilerinize uygulayacağınız bu püf noktalar sayesinde eskisinden çok daha sağlıklı olacak...

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

GÜBRE OLARAK KAHVE POSASI TERCİH EDİN

Her sabah kahve içerseniz, neden bu kahvenin telvesini dökmek yerine kullanmıyorsunuz? telveye bitkilerinizin toprağına dökün. Kahve asidiktir, bu nedenle toprağın asit seviyesini artıracaktır ve salyangoz ve karıncalar gibi istenmeyen zararlıları önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda pahalı gübrelere mükemmel bir alternatif!

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

DRENAJ İÇİN ÇAKIL KULLANIN

Bitkiniz için doğru miktarda suyu bulamıyorsanız, bitkiyi dikerken saksının tabanına çakıl taşları koyun. Çakıllar, sulandıktan sonra kabın tabanında toplanan sudan uzakta kalacak kökleri muhafaza edecektir.

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

YERİNİ DEĞİŞTİRMEYİN

Bitkileriniz için doğru yeri bulduğunuzdan emin olun. Ne kadar güneş ışığına ihtiyaç duyduklarını ve doğrudan ya da dolaylı olması gerekip gerekmediğini, başarılı bir bitki yetiştirme ortamı belirleyecektir.

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

KAYNATILMIŞ SU KULLANIN

Bazen musluklarımızdan gelen su bitkilerimiz için yeterli değildir. Bir dahaki sefere sebze veya yumurta kaynattığınız suyu boşa harcamayın! Su soğuduktan sonra bitkilerinize dökün. Gıdanın tüm besinlerini alacaklar ve suyu israf etmemiş olacaksınız.

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

KENDİNİZ SULAMA ŞİŞESİ OLUŞTURUN

Uzakta olduğunuz süre boyunca bitkilerinizle ilgilenmek için bir arkadaşınıza veya aile üyenize rica etmek zorunda değilsiniz. Plastik veya cam sise içine su doldurun. Şişenin ağzını toprağın içine sıkıştırarak ters bir şekilde yerleştirin. Bitkiniz suya ihtiyaç duyduğunda şişeden suyu çekecektir.

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

YAPRAKLARI TOZLU BIRAKMAYIN

Evinizin tozunu alırken bitkilerinizin yapraklarının da tozunu almayı unutmayın. Bitkiler, güneş ışığını enerjiye çevirmek için sadece yapraklarına ihtiyaç duymazlar. Aslında onlar da "nefes alıyor". Yaprakları çok tozlu hale gelirse oksijeni ememezler ve sağlıklı bir bitkinizi hastalıklı bir bitki haline getirirler.

Ev bitkilerini canlandırmak için bunları deneyin!

DOĞRU TOPRAK SEÇİM

Farklı bitkilerin çok farklı ihtiyaçları vardır . Kaktüsler geleneksel ev çiçeklerinden çok daha seçici olabilirler. Sıcak, kuru ve çöl iklimlerinde geliştikçe, evinizde de bu tür şartlarda en iyisini yaparlar. İstediği toprak çok daha zayıf ve tipik bir bahçe toprağına kıyasla çok daha kurudur. En iyi sonucu almak için bu tür bitkiler için yapılmış bir toprak satın alın.

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