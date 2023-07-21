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Haberler Yaşam Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 5. bölümüyle ekrana gelecek. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 24 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte pazartesi akşamlarının yeni vazgeçilmezi Üvey Anne 5. bölüm detayları...

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya başlayan Üvey Anne, yayınlanan ilk dört bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

ÜVEY ANNE'NİN 5. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

5. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır!

Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur.

Üvey Anne 5. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!

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