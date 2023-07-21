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Haberler Yaşam Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı Atv'nin yeni dizilerinden Vermem Seni Ellere için arama motorlarında araştırma yapanlar, Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle, Vermem Seni Ellere 6. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 23 Temmuz Pazar günü yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere'nin 6. bölümünde neler yaşanacak? Vermem Seni Ellere'nin 6. bölümüne ilişikin detaylar...

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı Seni Ellere'nin 6. bölümü merak edilmeye başlandı.

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

VERMEM SENİ ELLERE'NİN 6. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

6. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır.

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar.

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir?

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir.

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir.

Vermem Seni Ellere 6. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm

Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

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