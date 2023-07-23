Matematik dehası öğretmen 23. formülü de buldu!

Denizli'nin Tavas ilçesinde Özay Gönlüm Fen Lisesi matematik öğretmeni Ethem Deynek, 22 yılık meslek hayatında 23 matematik formülü buldu. Formüllerine 'Deynek' adı ekleyen matematik dehası, 23. Deynek adlı formüle de imza attı. Ethem Deynek, sayıyı daha yukarılara çekmek için yeni formül arayışlarını sürdürüyor. Ethem Deynek, kendisi gibi öğretmen olan kardeşi Mustafa Deynek ile otururken matematiğin profesörü Cahit Arf'ın matematikle ilgili buluşlara attığı imzaları konuştukları esnada, akıllarına 'Biz de matematik bilimine bir katkı sağlayabilir miyiz?' sorusu geldikten sonra kolları sıvadıklarını söyledi.

BİR SORUYLA BAŞLADI

Ethem Deynek, bu sorunun hayatını değiştirdiğini belirterek, "Bu soru hayatımın her evresini doldurdu Yürürken, yemek yerken, çay içerken, arkadaşlarla konuşurken, otobüsle eve gelirken, hep aklımda yeni bir buluş, yeni bir formül arayışı vardı. Başlangıçta 2 ay içinde 13 ile bölünebilme formülünü buldum. Bu buluş benim ufkumu açan ve de yeni formüllerin habercisi olan bir adımdı. Sonra 7 ile bölünebilme formülü ile 'Deynek' serisi başladı" dedi.

İŞTE BİRBİRİ ARDINA GELEN O BULUŞLAR

ETHEM Deynek, daha sonra Deynek Dörtlüsü, Deynek Altılısı, Deynek Sekizlisi, Deynek Onikilisi, Deynek Ondörtlüsü, Deynek Onbeşlisi, Deynek Onyedilisi, Deynek Bağıntısı, Deynek Yarıçapı 1, Deynek Yarıçapı 2, Deynek Yüksekliği, Deynek Sinüsü, Deynek Alanı 1, Deynek Alanı 2, Deynek Onsekizlisi, Deynek Silindiri, Deynek Konisi, Deynek Tanjantı, Deynek Kotanjantı, Deynek Prizması ve Deynek Piramidi formülleri ile DEYNEK serisini devam ettirdiğini söyledi.

"TEK HAYALİM DERS KİTAPLARINA GİRMEK"

"ŞİMDİKİ hedefim ve hayalim, bu 23 formülümün Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarında yerini alabilmesi" diyen Ethem Deynek, "Bu hususta Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nden yardım istedim. İspat istediler. İspatladım. Bu kez de bu konuda ulusal veya uluslararası alandaki bir dergi veya gazetede makale olarak yayınlanmasını istediler. Üniversitede çalışamadığım için bu mümkün olmadı" ifadesini kullandı.

KÜÇÜK BİR İLÇEDE SADE BİR YAŞAM

BU buluşların günlük hayatında herhangi bir değişime neden olmadığını belirten Ethem Deynek, "Küçük ve şirin bir ilçe olan Tavas'ta son derece sade bir yaşantım ve yüksek tempolu bir okul hayatım var. Birkaç ay sonra 24. formülümü yayımlayıp 'Deynek' serisini devam etmek istiyorum. 22 yıldır lisede öğretmenim ve üniversitede çalışmayı hiç düşünmedim. Matematiğe gönül veren milyonlarca öğrenciye formüllerimin ulaşacağına inancım tam" dedi.