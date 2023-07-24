Yaz depresyonunun belirtileri nelerdir?

'Yaz depresyonu olur mu?' demeyin... Depresyon yaz kış dinlemiyor. Peki yaz depresonu neden olur? Yaz depresyonunun belirtileri neler? İşte detaylar...
'Yaz depresyonu olur mu?' demeyin... Depresyon yaz kış dinlemiyor. Peki yaz depresonu neden olur? Yaz depresyonunun belirtileri neler? İşte detaylar...
YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Enerji kaybı
Aşırı hassasiyet, sinirlilik
Çok fazla uyuma ya da uyku problemleri yaşama
Anksiyete (endişe, kaygı)
İştahsızlık
Kilo artışı veya kilo kaybı
Çaresizlik hissi
Sürekli üzgün hissetme
Depresif bir ruh hali içinde olma
YAZ DEPRESYONUNU TETİKLEYEN SEBEPLER NELERDİR?
Depresyonunu tetikleyen sebepler günlük yaşantımızda gizli. Genetik ve strese bağlantılı faktörler, geçmişte bu dönemde yaşanan travmatik bir olayın neden olduğu depresif bir süreç, yazın çocukların tatilde olması, onları oyalamak zorunda olmak, aşırı sıcakların etkisi, yeme içme alışkanlıklarının değişmesi, yıllık izinlerin ayarlanması, sıcaktan dolayı asosyalleşme, ekstra masraflar gibi nedenler depresyona yol açabilir.
YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİNİ HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLACAK BAZI STRATEJİLER
Serin yerlerde vakit geçirin Sıcak hava, yaz depresyonunun en büyük tetikleyicilerinden biridir. İmkânlar el veriyorsa klima olan yerlerde bulunmayı tercih edin.
Yalnız kalmamaya çalışın Kendinizi çevrenizden soyutlamak ruh halinizi daha da olumsuz etkileyebilir. Sıcaklardan bunaldığınız için evden dışarı çıkmak istemiyorsanız arkadaşlarla evde toplanın. Tabii size pozitif enerji verebilecek arkadaşlarınızla, karamsar ve sizi aşağıya çekenlerle değil!
Beslenmenize mutluluk veren gıdalar ekleyin Hindi eti, tavuk eti, süt, yoğurt, yumurta, kefir, vişne, kızılcık, kiraz böğürtlen, çilek, yaban mersini, fındık, ceviz, anason, papatya ve rezene çayı gibi yiyecek ve içecekler yapılarında mutluluk hormonu serotonini tetikleyen triptofan içerdikleri için kişide iyi hissetme duygusu uyandırır.
Eğlenceli şeyler planlayın Hoş vakit geçirebileceğiniz şeyler planlayın. Örneğin; komedi filmleri izlemek, hareketli şarkılarda dans etmek, yüksek sesle kitap okumak, resim yapmak, çiçek ekmek gibi...
Meditasyon yapın Meditasyon depresyonun tedavisi sağlamaz ama belirtilerini hafifleterek kişini rahatlamasını sağlar. Günde 15 dakika kas gevşemesi ve nefes egzersizi yapın. Meditasyon yapamıyorsanız açık havada haftada 5 gün boyunca 45 dakika süren uzun yürüyüşler yapın.
Melatonin hormonuyla arayı sıkı tutun Melatonin insan vücudunda bulunan uyku-uyanıklık hormonudur. Karanlık melatonini artırır, aydınlık azaltır. Uyku sırasında yeteri kadar melatonin için karanlık ortamda uyuyun. Bunun için yatak odanızın ışığını azaltın.
Dijital dengeyi sağlayın Akşam bilgisayar başında uzun saatler kalmak, televizyon, tablet, bilgisayar, cep telefonu mavi ışık yaydığı için melatonin salgısı azalır. O yüzden siz siz olun özellikle yaz aylarında dijital dengeyi sağlayın.
Soğuk duş alın: Soğuk duş sırasında beynin mavi noktalarına uyarı gönderilir. Bu bölgeler depresyonun önüne geçen hormonun salgılandığı yerlerdir. O yüzden kendinizi depresif hissettiğinizde soğuk duş alın. Farkı hissedeceksiniz.
Olumsuz düşüncelerinize muhalefet eden olumsuz bir ses oluşturun Aynı şeyleri tekrar tekrar düşünmek yerine kendinizle daha mantıklı içsel konuşmalar yapabilirsiniz. "Neden böyle hissediyorum? Bunu değiştirmek için ne yapabilirim?" gibi...
Profesyonel destek alın Bu stratejileri denediğiniz halde size bir faydası olmuyorsa mutlaka bir uzmana başvurup yaşadığınız belirtileri açıkça anlatmaktan çekinmeyin. Tüm bu öneriler terapiyle birlikte daha etkilidir.