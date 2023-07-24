Yaz depresyonunun belirtileri nelerdir?

YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİNİ HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLACAK BAZI STRATEJİLER

Serin yerlerde vakit geçirin Sıcak hava, yaz depresyonunun en büyük tetikleyicilerinden biridir. İmkânlar el veriyorsa klima olan yerlerde bulunmayı tercih edin.

Yalnız kalmamaya çalışın Kendinizi çevrenizden soyutlamak ruh halinizi daha da olumsuz etkileyebilir. Sıcaklardan bunaldığınız için evden dışarı çıkmak istemiyorsanız arkadaşlarla evde toplanın. Tabii size pozitif enerji verebilecek arkadaşlarınızla, karamsar ve sizi aşağıya çekenlerle değil!

Beslenmenize mutluluk veren gıdalar ekleyin Hindi eti, tavuk eti, süt, yoğurt, yumurta, kefir, vişne, kızılcık, kiraz böğürtlen, çilek, yaban mersini, fındık, ceviz, anason, papatya ve rezene çayı gibi yiyecek ve içecekler yapılarında mutluluk hormonu serotonini tetikleyen triptofan içerdikleri için kişide iyi hissetme duygusu uyandırır.

Eğlenceli şeyler planlayın Hoş vakit geçirebileceğiniz şeyler planlayın. Örneğin; komedi filmleri izlemek, hareketli şarkılarda dans etmek, yüksek sesle kitap okumak, resim yapmak, çiçek ekmek gibi...