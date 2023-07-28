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Haberler Yaşam 2023 AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ! AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

2023 AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ! AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri AÖF yaz okulu sınav araştırmalarını sürdürüyor. 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı yüz yüze mi olacak online mı? sorusu en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte tüm merak edilenler...

2023 AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ! AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavı online mı yapılacak yüz yüze mi? soruları merak ediliyor. AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı. Peki, AÖF online mı yüz yüze mi? Sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

2023 AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 10 Temmuz'da başladı. Yapılan açıklamaya göre eğitimler 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.

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