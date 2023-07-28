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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi 'Safir'in çekimleri Kapadokya'da başladı

Atv'nin yeni dizisi 'Safir'in çekimleri Kapadokya'da başladı

Atv'nin yeni dizisi Safir'in çekimleri Kapadokya'da başladı. Daha önce Kapodakya'da çekilen ve çok sevilen Aşk ve Mavi'nin yapımcısı NTC Medya yine Kapodakya'da, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Peki Atv'nin yeni dizisi Safir'in konusu ne? Safir dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Safir hakkında detaylar...

'Dizi Atv'de izlenir!' sloganıyla yola çıkan Atv'den bu sezona damgasını vuracak yeni bir dizi geliyor: Safir. Peki Safir dizisi neyi anlatıyor?

Atv’nin yeni dizisi ’Safir’in çekimleri Kapadokya’da başladı

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Safir’in çekimleri Kapadokya’da başladı

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Safir’in çekimleri Kapadokya’da başladı

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Safir’in çekimleri Kapadokya’da başladı

Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, sezonun beklenen işleri arasında yerini alan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni sezonda atv'de ekranlara gelecek.

Atv’nin yeni dizisi ’Safir’in çekimleri Kapadokya’da başladı

Safir yakında Atv'de...

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