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BAE Devlet Başkanı Bin Zayid’in kardeşi vefat etti

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid’in kardeşi vefat etti
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. Birkaç gün önce sağlık sorunu yaşadığı açıklanan Said bin Zayid'in vefat haberi Başkanlık Divanı tarafından duyuruldu. Başkanlık Divanı'nın açıklamasında, ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiği ve bu süre zarfında bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi. Başkanlık Divanı'nın 22 Temmuz'da ayrıntılara yer vermediği açıklamasında 58 yaşındaki Said bin Zayid'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilmişti.
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