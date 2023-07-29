‘Dibini görmediginiz sulara atlamayın’

METEOROLOJİ son bir haftadır yüksek sıcaklık uyarısı verirken, denizde, havuzda, göl ya da göletlerde serinleyeceklere Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen'den "çivileme atlamayın" uyarısı geldi. Ortopedist Baran Şen, sığ sularda yapılan balıklama atlayışların felç ya da ölümle sonuçlanabilecek en riskli atlayışlar olduğunu söyledi. Boyun kırıklarına, omurilik zedelenmelerine yol açabilecek bu atlayışlarla ilgili uyarıda bulunan Dr. Şen, "Çivileme atlamada da zemine çakılırsanız risk var. Omurların zarar görmesi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Kesinlikle dibini görmediğiniz, derinliğini bilmediğiniz suya atlamayın.Vücutlarını farklı şekillere sokup acayip hareketlerle atlıyorlar. Kişi, balıklama atladığında omurgası zedelenip felç geçirebilir, kafasını yere çarparsa kafa travması geçirebilir. Eğer omurga ciddi hasar görürse kollarını da kullanamaz hale gelebilir" ifadesini kullandı.