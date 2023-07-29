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Haberler Yaşam Genç matematik şampiyonlarına ödül

Genç matematik şampiyonlarına ödül

Genç matematik şampiyonlarına ödül
ÖĞRENCİLERİN matematiğe olan ilgisini artırmak için düzenlenen Türkiye Matematik Yarışması'nın ödül töreni, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü, bu heyecana ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Üniversitemizdeki öğrencilere nitelikli bir eğitim imkanı sağlamanın yanı sıra gençlerimizin matematiğe ilgisini artıracak etkinlikler gerçekleştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu noktada gençlerimize katkı sunmaya hazırız" dedi.
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