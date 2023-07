KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? 2023 ÖSYM KPSS Sınav kaç saat sürecek?

KPSS saati sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu düzenlenecek olan KPSS alan sınavının saat kaçta başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. Peki, KPSS ne zaman, kaç dakika? 2023 ÖSYM KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...

2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15,

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15 başlayacak.

HER TEST İÇİN AYRI SORU KİTAPÇIĞI OLACAK

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi oturumlarının her birinde her test için ayrı bir soru kitapçığı, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının "soru kitapçıknumarasını" cevap kâğıdının ilgili alanına kodlayacaktır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin sorukitapçığı dağıtılıp salon başkanının "Sınav başlamıştır." dediği andan itibaren hesaplanacaktır.

Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanacak bir sonraki teste ait soru kitapçıkları adaylaradağıtılacaktır. Bu sınav evrakı toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adayların sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.