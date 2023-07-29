  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne 6. bölümüyle ekrana gelecek. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 31 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte pazartesi akşamlarının yeni vazgeçilmezi Üvey Anne 6. bölüm detayları...

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya başlayan Üvey Anne, yayınlanan ilk beş bölümüyle izleyiciyi kendine bağladı.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

ÜVEY ANNE'NİN 6. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

6. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.

Üvey Anne 6. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne her pazartesi Atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA