MasterChef All Star’a kim veda etti? MasterChef 2023’te kim elendi?

" İLK DEFA BİR TABAK..."

Somer Şef, Büşra'nın hatası için 'MasterChef tarihinde bir ilk yaşanıyor. İlk defa bir eleme gecesinde bir tabak değerlendirilmeye alınmayacak.

Diğer arkadaşlara bir şey demeye gerek yok. Büşra'nın tabağını değerlendirmeye alamıyoruz. İlk defa eleme gecesinde bir tabak değerlendirilmeye alınmadan bir yarışmacı eleniyor.' diyerek Büşra'nın otomatikmen elendiğini açıkladı.

Mehmet Şef ve Danilo Şef de Büşra için oldukça üzüldüklerini fakat önünün açık olduğunu söyledi.