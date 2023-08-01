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Haberler Yaşam Üvey Anne'nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Üvey Anne'nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 6.bölümüyle izleyici ile buluştu. Peki merakla beklenen Üvey Anne'nin 6. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

Pazartesi günlerinin yeni favorisi olma yolunda ilerleyen, Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 4. bölümüyle ekrana gelecek. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, dün akşam izleyicisiyle buluştu.
Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

ÜVEY ANNE'NİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serap, Naz'ı partiden kurtarıp evine götürdü. Faruk kızını almaya geldiğinde Serap ile yakınlaştı ve kendini Serap ile öpüşürken buldu. Tam bu sırada Mete eve girdi ve bu olaya şahit oldu.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Serap'ın evinin yedek anahtarının Mete'de oluşu eskiden Serap ile birlikte olduğunu ortaya çıkardı. Serap Faruk'a bu durumu açıklamak için bir plan yaptı.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Asistanı Esra Mete ile birlikte olanın kendisi olduğunu ve Serap ile Mete'nin bir alakası olmadığını Faruk'a anlattı. Böylece Serap bu durumdan sıyrılmış oldu.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Nisan, Naz'ın ısrarlarıyla Cem ile birlikte Serap'a gitti ve eve geri dönmesini teklif etti ancak Serap teklifi kabul etmedi. Nisan Cem'e Serap ve babası arasında bir yakınlaşma hissettiğini söyledi.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Cem araba kullanırken bu sözlerin etkisiyle aklı karışınca son anda bir kazadan kurtuldu ancak çıkan tartışmada başından yaralandı.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Faruk, Serap'a aşık olduğu adamın kendisi olup olmadığını sordu ve cevap olarak evet yanıtını aldı.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Efsun için hazırlan özel tasarımın tanıtım gecesinde kimliği belirsiz bir kişi ajansı yakmaya çalıştı.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Diğer tarafta ise ekranda Efsun'un görüntülüleri dönerken birden Serap ile Faruk'un öpüşme görüntüsü yansıtıldı. Faruk, ailesi ve tüm dostları şoka girdi. Bunu planlayan tabii ki de Serap'tı.

Üvey Anne’nin 6. bölümünde neler yaşandı?

Üvey Anne, yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!

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