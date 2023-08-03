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Haberler Yaşam Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi ağır yaralandı

Uşak'ta iki traktör arasında kalan kişi ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde saman yüklü traktörü çekmek için başka bir traktöre zincir bağlayan kişi, iki traktörün arasında kalarak ağır yaralandı.

AA
Uşak’ta iki traktör arasında kalan kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.A. (58) ve A.A (33) Yazıtepe Mahallesi Avgan mevkisinde bulunan tarlada 36 EZ 476 plakalı saman yüklü traktörü bulunduğu yerden yola çıkartmak istedi.

H.A. ve A.A, saman yüklü traktörü çıkartmak için 03 ADJ 441 plakalı traktöre zincir bağlamak istedi. Bu esnada H.A. freni boşalan traktörle saman yüklü traktörün arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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