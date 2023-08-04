  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi 7. bölümüyle Atv ekranlarına gelecek. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne 7 Ağustos Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte pazartesi akşamlarının yeni vazgeçilmezi Üvey Anne 7. bölüm detayları...

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Üvey Anne pazartesi akşamı 7. bölümüyle Atv ekranlarında olacak.

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

ÜVEY ANNE'NİN 4. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

7. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır.

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir.

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır.

Üvey Anne 7. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA