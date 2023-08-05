Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

DOĞAL YÖNTEMLER İLE BEYAZ GİYSİLERDEN LEKE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ
Marketlerde satılan leke çıkarıcılar ürünlerindeki kimyasallar çok etkili olabilse de cildi tahriş edebilir. Özellikle alerjik bünyeye sahip insanlar daha doğal bir alternatif tercih edebilir.
Karbonat, klasik leke çıkarıcılardan biridir. Bir miktar su ile karbonatı karıştırarak hızlı bir macun hazırladıktan sonra lekeye nazikçe uygula ve lekeye nüfuz etmesini bekle.
Limon suyu da bir başka etkili yöntemdir. Limon suyu, beyaz gömlek ve tişörtlerindeki hoş olmayan ter lekelerinin (özellikle koltuk altlarındaki) üstesinden gelmenin etkili bir yoludur. Eşit miktarda su ve limon suyundan oluşan bir çözelti yap ve ardından bunu giysinin etkilenen alanına sür.
Limon suyu ve tuz, beyaz giysilerin üzerindeki küf ve pas lekeleri ile başa çıkma konusunda oldukça başarılır. Beyaz giysilere biraz limon suyu eklemek genellikle kıyafetleri tazeler.