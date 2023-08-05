  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Dolabınızın kurtarıcı parçaları olan beyaz kıyafetler zamanla sararıp, solabiliyor. Üzerine çıkmayan çamur, vişne suyu gibi çıkmayan lekeler de olabiliyor. Böylece istenmeyen ve kurtulamayacağınızı sandığınız lekelerle baş başa kaldığınızı düşünebilirsiniz. Ama bunun da bir çözümü var. İşte beyaz kıyafetlerinizdeki lekeleri tek hamlede çıkaran yöntem...

HABER MERKEZİ

Kıyafetine bir leke bulaştıdığında ilk şey ona neyin neden olduğunu belirlemektir. Yapılacak başlıca şey lekenin yağlı ya da yağsız bir leke olduğunu belirlemektir. Bunu belirlemek atacağın ilk adım açısından önemlidir.

Kimyasal leke çıkarıcıların çoğunluğu her türlü leke üzerinde etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Lekenin yağlı olup olmadığını bulmak esasında yapılacak birincil müdahaleyi belirlemek içindir.

Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Eğer leke yağlı ise ilk olarak su kullanmaktan kaçın. Yağ su ile karışmadığı için lekeye su temas etmesi onun daha da yerleşmesine neden olabilir. Bunun yerine, lekeye kağıt havluyla hafifçe dokun.

Yağlı lekelerin kaynağı çok çeşitli olmakla birlikte en yaygın olanları şunlardır:

Makine yağı lekeleri.

Rimel.

Ruj.

Yağlı veya tereyağlı yiyecekler.

Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Eğer leke yağlı değilse onu soğuk su ile çitile. Eğer lekenin kaynağı yağsız ise genellikle ilk olarak lekenin fazlası temizlenir ve leke soğuk suda çitilenir. Giysiyi suyun lekenin arkasından vuracağı şekilde musluğun altına tutman lekenin arka taraftan çıkmasına yardımcı olabilir. Leke bulaşan yüzü akan suya doğru tutmak lekeyi kumaşa daha da yedirebilir.

Beyaz giysilerdeki yağlı olmayan lekeler şunlar olabilir:

Ter lekeleri.

Yağ bazlı olmayan makyaj.

Yağlı olmayan yemekler.

Kan.

Çamur.

Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Bir sonraki adımda lekeye leke çıkarıcı uygulanmalıdır. Leke çıkarıcı sprey, sıvı ve tozları marketlerden satın alabilirsin. Leke çıkarıcı ürünü satın alırken beyaz giysiler için olanlara dikkat etmlisin. Bazı ürünler, lekenin kenarına, bazıları da lekenin ortasına uygulama yapmanı tavsiye edecektir. Bu nedenle leke çıkarıcı tozu ya da sıvıyı paket üzerindeki talimatlara göre uygulanmalıdır.

Son olarak kıyafeti çamaşır makinesine at. Leke çıkarıcıyı uyguladıktan sonra giysiyi çamaşır makinesine at ve normal şekilde yıka. Yıkama işlemine geçmeden önce elindeki ürünün etiketinden hangi sıcaklıklarda yıkanmasının tavsiye edildiğini dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinden emin olmalısın.

Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

DOĞAL YÖNTEMLER İLE BEYAZ GİYSİLERDEN LEKE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Marketlerde satılan leke çıkarıcılar ürünlerindeki kimyasallar çok etkili olabilse de cildi tahriş edebilir. Özellikle alerjik bünyeye sahip insanlar daha doğal bir alternatif tercih edebilir.

Karbonat, klasik leke çıkarıcılardan biridir. Bir miktar su ile karbonatı karıştırarak hızlı bir macun hazırladıktan sonra lekeye nazikçe uygula ve lekeye nüfuz etmesini bekle.

Limon suyu da bir başka etkili yöntemdir. Limon suyu, beyaz gömlek ve tişörtlerindeki hoş olmayan ter lekelerinin (özellikle koltuk altlarındaki) üstesinden gelmenin etkili bir yoludur. Eşit miktarda su ve limon suyundan oluşan bir çözelti yap ve ardından bunu giysinin etkilenen alanına sür.

Limon suyu ve tuz, beyaz giysilerin üzerindeki küf ve pas lekeleri ile başa çıkma konusunda oldukça başarılır. Beyaz giysilere biraz limon suyu eklemek genellikle kıyafetleri tazeler.

Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Yağ lekeleri daha zorlayıcı olabilir. Suyun problemi daha da kötüleştirmesi nedeniyle yağlı lekelerle uğraşmak özellikle zordur. Beyaz tebeşir, yağlı lekeler için kullanılabilecek doğal yöntemlerden biridir. Çok sert olmadan kumaş üzerine beyaz tebeşir sürülmesi elbisedeki yağı tebeşirin çekmesini sağlamaktadır.

Lekeye tebeşiri sürdürükten sonra giysiyi çamaşırlığa atmadan önce fazla tebeşiri gider. Ardından çamaşırı sadece soğuk suda yıkamalısın.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA