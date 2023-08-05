Beyazları sakız gibi yapıyor: Lekeden eser kalmıyor

Bir sonraki adımda lekeye leke çıkarıcı uygulanmalıdır. Leke çıkarıcı sprey, sıvı ve tozları marketlerden satın alabilirsin. Leke çıkarıcı ürünü satın alırken beyaz giysiler için olanlara dikkat etmlisin. Bazı ürünler, lekenin kenarına, bazıları da lekenin ortasına uygulama yapmanı tavsiye edecektir. Bu nedenle leke çıkarıcı tozu ya da sıvıyı paket üzerindeki talimatlara göre uygulanmalıdır.

Son olarak kıyafeti çamaşır makinesine at. Leke çıkarıcıyı uyguladıktan sonra giysiyi çamaşır makinesine at ve normal şekilde yıka. Yıkama işlemine geçmeden önce elindeki ürünün etiketinden hangi sıcaklıklarda yıkanmasının tavsiye edildiğini dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinden emin olmalısın.