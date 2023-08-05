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Haberler Yaşam Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

Lezzetli ve protein deposu olan balık sofralarımıza gelirken arka planında hoş olmayan bir koku bırakmata. Aspiratörü kullansanız da pencereleri açsanız da bazen yetersiz kalabiliyor. Balık kokusu eşyalara ve eve de sinebiliyor. Bundan kurtulmanın bazı pratik çözümleri var. İşte eve sinen balık kokusundan kurtulmak için bazı pratik çözümler...

HABER MERKEZİ

Evde balık pişirmek isteyenler ama kokuyla bir türlü mücadele edemeyenler için dev hizmet! Bu bahsedeceğimiz yöntemler sayesinde evde balık piştiğini kimse anlamayacak… İşte balık kokusundan eser bırakmayan ipuçları…

Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

BALIK PİŞİRİRKEN KOKU NASIL ÖNLENİR?

Balık pişirmeye başlamadan önce mutfağın bir köşesinde kokulu mum yakın. Bu mumlar balığın kokusunu önleyebilir.

Balığı kızartırken ocağın küçük bir gözünde şeker eritin. Şekerin karamel yapısı balık kokusunu hapsedebilir.

Balık kokusunu önlemek için bir diğer yöntem ise limon kabuğu yakmak. Bu yöntem sayesinde kokunun etrafa yayılmasını önleyebilirsiniz.

Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

Bir tencere içerisine su ve çubuk vanilya koyup güzelce kaynatın. Bu karışım balık kokusunu engelleyebilir.

Balık pişirmeye başlamadan önce geniş bir kabın içerisinde 2-3 yemek kaşığı karbonat ilave edin. Ardından ocağın yakınına koyun. Bu karışım sayesinde balığın kokusunun yayılmasını engelleyebilirsiniz.

Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

MUTFAĞA SİNEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?

Balıkları kızartırken tavanın içerisine bir miktar maydanoz eklerseniz balık kokusunun odalara yayılmasını engellebilirsiniz.

Mandalina, portakal, limon ve greyfurt kabuklarını bir tavanın içerisinde kavurursanız, mutfakta oluşan kokunun önüne geçebilirsiniz.

Teflon bir tavanın içerisine 1-2 yemek kaşığı siyah kuru çay ekleyip kavurursanız, balık kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

EVE SİNEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?

Nazarı ortadan kaldırmak için kullanılan üzerlik otunu, balık kokusunu gidermek için de kullanabilirsiniz. Keskin bir kokuya sahip olan bu otu, boş bir tavada güzelce karıştırarak kavurun. Kararmaya başladıktan sonra evin içerisinde gezdirin. Bu yöntem üzerlik otunun havaya yaydığı keskin koku sayesinde balık kokusunun giderilmesine yardımcı olabilir.

Bir diğer yöntem ise; defne yaprağı, portakal ve limon kabuklarını bir tencerenin içerisine alın, ardından üzerine su ilave ederek kaynatmaya başlayın. Tencereden çıkan buhar sayesinde tüm odalara yayılarak, eve sinen balık kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Eve sinen balık kokusu nasıl çıkar? İşte pratik çözümü...

ELDEN BALIK KOKUSU NASIL GEÇER?

Balıkları temizleme işlemine başlamadan önce bir limonu ortadan ikiye bölün ve kabukları ile birlikte ellerinize sürün. Bu sayede balık kokusunun elinize sinmesini engelleyebilirsiniz.

Balıkları temizledikten sonra, balık kokusu elinize sindiyse metal bir kaşığı elinizin içerisinde gezdirin. Güzelce elinizi metal kaşık ile ovduktan sonra, deterjan ile ellerinizi yıkayın. Bu yöntem balık kokusunu kolayca ortadan kaldırabilir.

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