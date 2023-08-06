Ev sahipleri kiracılarına zulme devam ediyor

EV sahipleriyle kiracıları arasındaki sorunlar bitmiyor. Bunlardan en yenisi Ankara'da ev sahibi Fatma Ş., 4 yıllık kiracısı Ali K.'ye evden çıkması için 200 bin lira teklif etmesi oldu. Bir diğer olay da Antalya'da yaşandı. Ev sahibi, kiracı öğretmen Hasan Hüseyin Navruz'u (52) ve ailesini evden tahliye etmek için iddiaya göre önce 3'er kez elektrik ve su aboneliklerini kendi adına alarak kapattırdı, ardından ikametgahını daireye alarak 4 kişilik ailenin kaydını sildirdi.

200 BİN TL TEKLİF ETTİ

Yükselen kira fiyatlarından şikayetçi olan kiracılar, ev sahipleriyle sorun yaşıyor. Sürekli artan fiyatlar karşısında ev sahipleri, çıkmayan kiracılar için yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Ankara'da Fatma Ş., çevredeki emsal evlerin kira ücretinin 15 bin lira civarında olduğunu, kirayı yükseltmemesi durumunda kiracısının evden çıkmasını istedi. Emekli Ali K., ev kiralarının yüksek söyleyerek, evden çıkmayacağını belirtti. Fatma Ş., emlakçısı aracılığıyla da Ali K.'ye, evi boşaltması için 200 bin lira teklif etti.Ali K., bu teklifi kabul etmedi.

KİRACISININ KAYDINI SİLDİRDİ

Antalya'da ev sahibi olan S.A., kiracısı öğretmen Hasan Hüseyin Navruz'u (52) ve ailesini tahliye edebilmek için önce 3'er kez elektrik ve su aboneliklerini kendi adına aldı ve kapattırdı. Sonra da ailenin kaydını sildirdi. Duruma tepki gösteren Navruz, "Resmi dairelerde işlem yapamıyorum hatta çocuğumu okula dahi kaydettiremiyorum" dedi.

Navruz, iki yıldır aynı evde yaşadıklarını söyleyerek, "Geçen yıl kiramızı bin 800 liradan 3 bin 250 liraya çıkarttık. 6 Şubat'taki depremden bir gün sonra 'Kiranı 9 bin 500 lira yaptım. Oturmayacaksan 15 gün içerisinde boşalt' dedi. O günden sonra kendisiyle görüşmedik. 17 Temmuz'dan itibaren abonelikleri benim üzerime olmasına rağmen tapuyla gidip 3 kez suyu ve elektriği kapattırdı. Ben kira sözleşmemle suyu tekrar açtırdım. Elektrik hala kesik. İkametgahımızı da buradan sildirip kendisini kaydettirdi" dedi.