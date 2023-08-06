Sağlıklı beslenmenin altın kuralları

Sağlıklı beslenmek her yaşta önemlidir. Bu süreçte de kendiniz için seçeceğiniz gıdalarda dikkat etmeniz gereken püf noktaları bilmelisiniz. Sağlıklı beslenmenin altın kurallarını sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle tüketilen gıdaların çeşitlilik açısından zengin olması gerekir, almış olduğunuz enerji/kalorinin miktarı önemli, toplam gıdanın fazla öğün sayısına bölünerek tüketilmesi lazım. Bunların y anı sıra diyet yapıyor olsanız bile yeteri kadar protein alınmalı, tükettiğiniz yağı sınırda tutmalısınız, her gün taze sebze, meyve ve tahıl ürünleri tüketmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. En önemli noktalardan birisi de tatlılardan uzak durmanız gerektiğidir. Yemek hazırlarken gıdalara zarar vermemelisiniz, bol bol su tüketmelisiniz ve sporla egzersizi ihmal etmemelisiniz.

BUNLARI TÜKETEBİLİRSİNİZ

Sağlıklı beslenirken tükettiğiniz gıdaların hangi vitaminlere sahip olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Böylece kendiniz de belli bir düzen oluşturabilirsiniz.

- Kayısı ve şeftali: Güçlü bir antioksidan olan beta karoten içerirler. Ayrıca bir miktar da flavinoid, bitkisel lif, potasyum ve diğer mineralleri içerirler.

- Portakal: Çok değerli bir antioksidan ve detoks vitamini olan C vitamininden zengindir. Bol miktarda lif ve flavinoid içerir.

- Elma: Son derece yararlı bu flavinoid olan Likopen'in, kolesterol azaltıcı Pektin'in ve birçok vitaminin kaynağıdır.

- Siyah üzüm: Zengin bir vitamin kaynağıdır. Çekirdeğinde çok değerli bir antioksidan olan Proantosiyanidin ihtiva eder.

- Kivi: Bir C vitamini ve mineral deposudur.