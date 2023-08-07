Defne yaprağı neden yakılır, ne işe yarar?

Defne yaprağının uç kısmı yakıldıktan sonra bakır ya da plastik bir kabın içine bırakılır. Yapısı gereği kuru bir bitki olduğu için kolay bir şekilde yanan Akdeniz defnesinden 2 ya da 3 tane yakmak yeterli olacaktır.
Defne yaprağının uç kısmı yakıldıktan sonra bakır ya da plastik bir kabın içine bırakılır. Yapısı gereği kuru bir bitki olduğu için kolay bir şekilde yanan Akdeniz defnesinden 2 ya da 3 tane yakmak yeterli olacaktır.
Yanan yapraktan çıkan dumanları doğrudan teneffüs etmek yerine yaprağı kap ile birlikte odanın ortasına koyabilirsiniz. Bu sayede duman önce tüm odaya sonra tüm eve yayılabilir. Bu da evin sadece 10 - 15 dakika içerisinde tüm enerjisinin değişmesini sağlayacaktır.
Not: Defne yaprağı ile birlikte tütsü ve mum da yakılabilir. Mum odadaki fazla dumanı çekerken, tütsü de mental ve psikolojik açıdan daha fazla rahatlamanızı sağlar.
Defne Yaprağı Yakmak Ne İşe Yarar?
1- Depresyon riskini azaltır:
Uzmanlara göre haftada bir ya da iki kez defne yaprağı yakmak, depresyona neden olan kaygı semptomlarını yarı yarıya azaltıyor. Tıpkı aloe vera gibi defne yaprakları da evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırır ve kişilerin çok daha mutlu hissetmesini sağlar.
2- Vücut direncini yükseltir:
Bakır, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan Akdeniz defnesinin yaprakları grip, nezle ve bronşit gibi kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve zinde hissetmenizi sağlar. Gripken defne yaprağı yakmak ise hastalığın çok daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.
3- Kaygı bozukluklarına iyi gelir:
Evde defne yaprağı yakmak çarpıntı, sürekli panik hali ve insanlardan uzaklaşma isteği gibi belirtilerle ortaya çıkan anksiyete bozukluğuna da iyi geliyor. Defne yaprağı yanarken tercihe bağlı olarak papatya ya da rezene çayı gibi sakinleştirici bir etkiye sahip olan bitki çayları içilebilir.
4- Migren ağrılarını dindirir:
Defne yaprağının bilinen en büyük faydalarından biri kronik baş ağrılarını geçirmesidir. Bununla birlikte sinüzit hastalığından mustarip olan kişiler de haftada 2 ya da 3 kez defne yaprağı yakarak baş ağrısı şikayetlerinin kısa sürede kurtulabilir.
5- Uyku sorunlarına iyi gelir:
Defne yapraklarının kokusu kişiyi rahatlatır. Uykuya dalmakta güçlük çeken bireylerin derin uyumasına yardımcı olur.
DEFNE YAPAĞININ SAÇA VE CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
1- Defne yaprağının cilde faydaları:
Defne yaprakları cilt bakımında da yoğun olarak kullanılıyor. Yapraklarından yapılan maske hem fiziksel hem de stres ve kaygı gibi psikolojik etkenlere bağlı olarak çıkan aknelerin giderilmesinde etkilidir. Ölü hücreleri temizleyerek cildin nefes almasını sağlar. Hücrelerin çok daha kısa bir sürede yenilenmesini sağladığı için tahriş olmuş bölgelere iyi gelir.
Haftada iki kez defne yaprağı maskesi yapmak püstül ve papül adı verilen iltihaplı sivilceleri kurutur. Ölü hücreler ile birlikte bakterileri de temizlediği için siyah noktaların çıkmasını engeller.
2- Defne yaprağının saçlara faydaları:
2 günde bir saçlarını defne yaprağı ile yıkayan kişilerin saçları çok daha hızlı uzar. Hem erkeklerin hem de kadınların kullandığı defne yaprağı saç diplerini beslediği için kepek sorununa da çözüm getirir.
Saçlara uygulandıktan sonra yaklaşık 15- 20 dakika beklemek yeterli olacaktır. Saçlar daha sonra kremi ve bakım yağı ile durulanabilir.