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Haberler Yaşam MasterChef 2023 All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'ın 9 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümünde mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Heyecanlı mücadelenin sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin seçtiği menüyü en iyi hazırlayan yakım dokulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef All Star 2023'ün son bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

HABER MERKEZİ

MasterChef 2023 All Star 9 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Hangi takım dokunulmalığı kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...

MasterChef 2023 All Star’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar detayları şöyle;

9 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi.

MasterChef 2023 All Star’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyunda dokunulmazlığın sahibi olmak isteyen her iki takım da tüm hünerlerini gösteriyor.

MasterChef 2023 All Star’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında belli oldu. Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan mavi takım oldu.

MasterChef 2023 All Star’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yapılan değerlendirmeler sonunda kazanan Eray oldu.

MasterChef 2023 All Star’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2023 All Star'da haftanın 3 eleme adayı Sefa oldu. 4. eleme adayı takım arasında yapılan oylama sonunda Barbaros olarak belirlendi.

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