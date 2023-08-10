MasterChef 2023 All Star’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star 9 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Hangi takım dokunulmalığı kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...
MasterChef 2023 All Star 9 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Hangi takım dokunulmalığı kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar detayları şöyle;
9 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi.
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyunda dokunulmazlığın sahibi olmak isteyen her iki takım da tüm hünerlerini gösteriyor.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında belli oldu. Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yapılan değerlendirmeler sonunda kazanan Eray oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef 2023 All Star'da haftanın 3 eleme adayı Sefa oldu. 4. eleme adayı takım arasında yapılan oylama sonunda Barbaros olarak belirlendi.