Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

Bölgelere göre yapılışı değişiklik gösteren humus tahinli, tahinsiz, klasik ve pastırmalı gibi farklı varyasyonlarda tüketilen humus evde nasıl hazırlanır? İşte humus tarifi...
Bölgelere göre yapılışı değişiklik gösteren humus tahinli, tahinsiz, klasik ve pastırmalı gibi farklı varyasyonlarda tüketilen humus evde nasıl hazırlanır? İşte humus tarifi...
MALZEMELER
2 su bardağı nohut (Haşlanmış veya Konserve)
1 çay bardağı tahin
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
ÜZERİ İÇİN:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Sumak
YAPILIŞI
Tercihe bağlı olarak, konserve ya da haşlanmış nohutu püre haline gelinceye kadar blenderden geçirin.
İçerisine sırasıyla tahin, limon suyu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek el yordamıyla karıştırın.
Hazırlanan karışımı bir tabak içine alarak üzerine zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.
Humus servise hazır, afiyet olsun.