Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

YAPILIŞI

Tercihe bağlı olarak, konserve ya da haşlanmış nohutu püre haline gelinceye kadar blenderden geçirin.



İçerisine sırasıyla tahin, limon suyu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek el yordamıyla karıştırın.



