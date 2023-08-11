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Haberler Yaşam Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

Özellikle Hatay mutfağıyla özdeşleşen, tahin ve nohutun karışımı ile ortaya çıkan bir meze olan humus evde nasıl hazırlanır? Humus için gerekli malzemeler nelerdir? İşte evde hazrılayabileceğiniz pratik humus tarifi...

Bölgelere göre yapılışı değişiklik gösteren humus tahinli, tahinsiz, klasik ve pastırmalı gibi farklı varyasyonlarda tüketilen humus evde nasıl hazırlanır? İşte humus tarifi...

Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

MALZEMELER

2 su bardağı nohut (Haşlanmış veya Konserve)

1 çay bardağı tahin

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kırmızıbiber
Sumak

Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

YAPILIŞI

Tercihe bağlı olarak, konserve ya da haşlanmış nohutu püre haline gelinceye kadar blenderden geçirin.

İçerisine sırasıyla tahin, limon suyu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek el yordamıyla karıştırın.

Evde humus nasıl yapılır? Humusun malzemeleri neler?

Hazırlanan karışımı bir tabak içine alarak üzerine zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.

Humus servise hazır, afiyet olsun.

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