Türkiye’deki kuraklık dünya ortalamasını aşar

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu, son yıllarda gittikçe azalan su kaynaklarına yönelik dikkat çekici bir analiz yayımladı. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin en çok etkileyeceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için, ilerleyen süreçte Türkiye'deki kuraklığın dünya ortalamasını aşması öngörülüyor. Su kaynaklarını bekleyen büyük tehdide dikkat çeken TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Farkındalık çalışmalarına ihtiyacımız var. Hızla tedbir almak zorundayız" dedi.