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Haberler Yaşam Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye'de görülecek mi?

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye'de görülecek mi?

Yıldız kayması olarak bilinen ve her yıl 13 Ağustos'ta yoğun şekilde gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Perseid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? Meteor yağmuru ülkemizde nerelerde görülecek? Perseid Meteor yağmuru İstanbul'da izlenir mi?

HABER MERKEZİ

Perseid meteor yağmuru, dünya atmosferine giren ve 13 Ağustos civarında en yoğun olduğu gözlemlenen meteorların oluşturduğu bir gök olayıdır. Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi, nereden izlenir?

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye’de görülecek mi?

PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Perseid Meteor yağmuru adı verilen bu gök olayı 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar devam ediyor.

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye’de görülecek mi?

Ancak en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye’de görülecek mi?

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUYOR?

Meteor yağmurunun en yoğun olacağı ve saatte 60-100 arası ışık izinin gözlenebileceği tarihin 12-13 Ağustos gecesi olacağı kaydedilen yıllıkta, şöyle denildi:

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye’de görülecek mi?

"Bu tarihte Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir yağmur izleme olasılığını artırıyor. Perseidler, parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan ve ateş topları olarak da adlandırılan daha büyük ışık izleri de oluşturabiliyor."

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye’de görülecek mi?

"Bu yağmurda meteorların Yer atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 59 kilometre civarında olacak. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacaktır."

Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2023 Perseid meteor Türkiye’de görülecek mi?

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.

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