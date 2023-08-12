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Haberler Yaşam Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi 8. bölümüyle Atv ekranlarına gelecek. Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu Üvey Anne, 14 Ağustos Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte pazartesi akşamlarının yeni vazgeçilmezi Üvey Anne 8. bölüm detayları...

HABER MERKEZİ

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne, pazartesi akşamı 8. bölümüyle Atv ekranlarında olacak.

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

ÜVEY ANNE'NİN 8. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

8. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Serap, Faruk ile evlenmek için hazırlıklara başlar. Fakat İpek, Faruk'un evlenmeden önceden evlilik sözleşmesi yapması için ona baskı yapmaktadır.

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Serap'ın yeni hamlesi Faruk'un bu konuda net karar vermesini sağlayacaktır.

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Faruk'un verdiği bu karar, evde ortalığı karıştırmaya devam eden Mürvet için de çok şaşırtıcı olur ve kolları sıvayıp malikanede otorite kurmaya başlar.

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Nisan babasının evlilik kararını kabul etmeye niyetli değildir fakat yapacak bir şey de yok gibi görünmektedir.

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Ancak son anda aldığı bir telefon olayların seyrini değiştirecektir.

Üvey Anne 8. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Aynı anda Hayriş, Serap ile Cem'in geçmişteki ilişkilerine dair yeni bir kanıt bulunca bu durumun yaratacağı etkiler yüzünden oğluyla konuşmuş, bu konuşmadan sonra Cem hayatı ile ilgili yeni bir karar vermiştir.

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