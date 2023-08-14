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Haberler Yaşam Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

Genellikle Arabistan ve Orta doğu ülkelerinde tüketilen hurma sirkesi faydalarıyla ülke sınırlarımız içerisine girmiş bulunmakta. Şifa kaynağı olan hurma sirkesini evde yapmak mümkün. İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi ve faydaları...

HABER MERKEZİ

Hurmanın vücuda faydalarını herkes bilir. Bir de sirkesini yapınca şifası daha da artıyor. Bu şifa kaynağını evde hazırlayabilrsiniz. İşte tarifi...

Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

HURMA SİRKESİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

1 kg Medine hurması

5 litre soğuk su

11,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

HURMA SİRKESİ YAPILIŞI:

1 kg hurmayı 1,5 litre sıcak su dolu bir kabın içerisine koyun.

1 gece bekletin.

Ertesi gün içi 4 litre soğuk su dolu olan kavanozun içerisine beklettiğimiz hurmaları hafif elimizle ezerek atıyoruz.

Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

Ardında 1 çay bardağı maya sirke koyuyoruz. (elma, üzüm)

Daha sonra 1 çorba kaşığı kaya tuzunu ekliyoruz.

Tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz.

Kavanozun kapak kısmını temiz bir tülbentle örtüyoruz.

6 hafta kadar bekletin.

Suyunu süzdükten sonra cam şişelere doldurun.

Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

HURMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hurma sirkesi domates turşuları gibi karışık turşularda da kullanılır. Ilık su ile karıştırılan hurma sirkesi ile içecek yapabilirsiniz. Cildi güzelleştirip besleyen hurma sirkesi cilde parlaklık verir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren hurma sirkesi duygusal ve zihinsel yorgunluklara iyi gelir.

Hurma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz hurma sirkesi tarifi...

Ağız içinde çıkan çeşitli yaraları da iyileştirdiği gözlenmiştir. Vücudumuzda oluşan açık yaraların üzerine sürüldüğünde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Kan şekerini düzenlemede oldukça etkili olan hurma sirkesi ani tatlı krizlerinize engel olarak metabolizmanızı düzenleyebilir yağ yakışınızı da hızlandırabilirsiniz.

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