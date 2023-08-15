Sözbilir: Panik ve korku gereksiz

AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5'TEN BÜYÜK OLMAZ

AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildiğini hatırlatan Prof. Sözbilir paniğe sebep olan bir fay değil' dedi.

İzmir Körfezi'nde Uzunada açıklarında bu sabah meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "O bölgede bulunan denizaltı faylarımız 5'ten büyük deprem üretecek faylar değil. Hele hele Bayraklı'yı yıkan Samos faylarıyla hiç alakası yok. Dolayısıyla korkmaya, paniğe kapılmaya gerek yok" dedi.