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Haberler Yaşam Sözbilir: Panik ve korku gereksiz

Sözbilir: Panik ve korku gereksiz

Şırnak'ta, Cizre fayında incelemelerde bulunan Prof. Hasan Sözbilir, "İzmir'de korkutan deprem haberlerine itibar etmeyin hiç bir şeyin habercisi değil hiç bir şeyi tetiklemez" dedi.

FATİH ŞENDİL
Sözbilir: Panik ve korku gereksiz

AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5'TEN BÜYÜK OLMAZ

AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildiğini hatırlatan Prof. Sözbilir paniğe sebep olan bir fay değil' dedi.

İzmir Körfezi'nde Uzunada açıklarında bu sabah meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "O bölgede bulunan denizaltı faylarımız 5'ten büyük deprem üretecek faylar değil. Hele hele Bayraklı'yı yıkan Samos faylarıyla hiç alakası yok. Dolayısıyla korkmaya, paniğe kapılmaya gerek yok" dedi.

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