Altay’ın eski teknik direktörü boğuldu

Türk futbolunun başarılı isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, Hatay'ın Arsuz ilçesinde vefat etti. Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi. Bir süre sonra Özberk'in gözden kaybolduğunu gören yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'in cansız bedenini denizden çıkardı. Yüzerken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özberk'in cenazesi, Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında; teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.