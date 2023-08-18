  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

Gaziantap yöresine ait astarlı sütlaç (zerde) nasıl yapılır? Astarlı sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz astarlı sütlaç tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç yani zerdeyi evinizde hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam da size göre...

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

ZERDE İÇİN:

4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pirinç

14 su bardağı su

1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal

Itır yaprağı

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

SÜTLAÇ İÇİN:

1 litre süt

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı toz şeker

Süslemek için: Nar

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Zerde(astarlı sütlaç) tarifi için öncelikle sütlaç için pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün.

Tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Pirinçler haşlanınca sütü ekleyip pişirmeye devam edin. Muhallebi gibi katı kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırın.

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

Sütlacı kâselerin yarısına gelecek şekilde bölümleyin. Pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Yarım su bardağı şeker ve 14 su bardağı su ilave edip tencereye alın.

Orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Zerdeçalı veya safranı tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Suyunu iyi bir şekilde süzün. 5-6 ıtır yaprağını bir parça tülbent içine sarıp pirincin bulunduğu tencereye ekleyin. 15 dakika pişirip ıtır yapraklarını tencere içinden alın. Kalan şekeri ekleyip karıştırın.

Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

Sütlaçların üzerine paylaştırın. Astarlı sütlaç (zerde) tarifi hazır. Soğuttuktan sonra üzerini narla süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA