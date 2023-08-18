Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç tarifi...

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç yani zerdeyi evinizde hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam da size göre...
Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç yani zerdeyi evinizde hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam da size göre...
ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
ZERDE İÇİN:
4 su bardağı toz şeker
1 su bardağı pirinç
14 su bardağı su
1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal
Itır yaprağı
SÜTLAÇ İÇİN:
1 litre süt
1 kahve fincanı pirinç
1 su bardağı toz şeker
Süslemek için: Nar
ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?
Zerde(astarlı sütlaç) tarifi için öncelikle sütlaç için pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün.
Tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Pirinçler haşlanınca sütü ekleyip pişirmeye devam edin. Muhallebi gibi katı kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırın.
Sütlacı kâselerin yarısına gelecek şekilde bölümleyin. Pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Yarım su bardağı şeker ve 14 su bardağı su ilave edip tencereye alın.
Orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Zerdeçalı veya safranı tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Suyunu iyi bir şekilde süzün. 5-6 ıtır yaprağını bir parça tülbent içine sarıp pirincin bulunduğu tencereye ekleyin. 15 dakika pişirip ıtır yapraklarını tencere içinden alın. Kalan şekeri ekleyip karıştırın.
Sütlaçların üzerine paylaştırın. Astarlı sütlaç (zerde) tarifi hazır. Soğuttuktan sonra üzerini narla süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...