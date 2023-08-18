Ege’nin Valileri görev başında

CUMHURBAŞKANLIĞI Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat, Denizli Valisi olarak atanan Vali Ömer Faruk Coşkun ve Muğla Valisi olan Vali İdris Akbıyık görevlerine başladı. Aydın'da kendisini karşılamaya gelen protokol mensuplarıyla tek tek selamlaşan Vali Canbolat, "Ülkemizin kadim şehri Aydın'ımızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

İLK MESAJLAR VERİLDİ

AYDIN'A hizmeti geçen tüm devlet erkânına, valilere, her kademedeki bürokratlara, STK'lara, gerçek ve tüzel kişilere gönülden teşekkür ettiğini söyleyen Canbolat, "Aydın'ımızın ekonomik, sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve turistik bütün değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri korumak ve geliştirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Yeni görevine başlamasının ardından Denizlililere ilk mesajını veren Vali Coşkun da, "Kurtuluş meşalesinin yakıldığı, edebiyatın ve şiirin başkenti, kadim şehir Kahramanmaraş'tan siz Denizlili hemşerilerime selam getirdim" diye konuştu.

Muğla Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan Vali Akbıyık ise, şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Hakkâri'de olduğu gibi Muğla'da da var gücümüzle vatanımız, milletimiz memleketimiz için çalışacağız. Muğla'da elimizden geldiği kadar devletin tüm birimleriyle, basınımızla, STK'larımız, Meslek kuruluşlarımız, Muğlalı hemşehrilerimizle birlikte el birliği içerisinde çalışacağız" şeklinde konuştu.